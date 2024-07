‘O Senhor dos Anéis’: Galadriel ostenta um dos anéis do poder em novo pôster da segunda temporada; veja todos os detalhes

Galadriel, interpretada por Morfydd Clark, é retratada com o icônico Nenya, um dos anéis de poder, no mais recente pôster da série “O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder“. Lançada originalmente em 2022, a série explora eventos ocorridos séculos antes dos acontecimentos épicos da trilogia original de J.R.R. Tolkien, brilhantemente adaptada para o cinema por Peter Jackson entre 2001 e 2003. O elenco de “Os Anéis de Poder” inclui Morfydd Clark (Galadriel), Ismael Cruz Cordova (Arondir), Charlie Vickers (Halbrand/Sauron), Markella Kavenagh (Lori), Daniel Weyman (The Stranger/Gandalf) e muitos outros talentosos atores. A aguardada segunda temporada estreia em 29 de agosto no Prime Video, com a terceira já confirmada, prometendo continuar a cativar os fãs com sua narrativa épica e visual deslumbrante.

Temptation in its highest form. The Rings of Power descends upon San Diego Comic-Con this week. pic.twitter.com/nLNfxEpQ81

— The Lord of the Rings on Prime (@TheRingsofPower) July 22, 2024