‘O Urso’ faz história e se torna a comédia mais indicada ao Emmy

Série redefine os padrões da comédia televisiva e conquistou um recorde histórico com 23 indicações no Emmy 2024, incluindo melhor comédia, melhor ator e melhor atriz

Divulgação/Hulu Jeremy Allen White brilha em 'O Urso', aclamada série que redefiniu o panorama da comédia televisiva americana



A série “O Urso“, estrelada pelo talentoso Jeremy Allen White, alcançou um marco impressionante ao se tornar a comédia mais indicada na história do Emmy. Na manhã desta quarta-feira, a Academia de Televisão dos Estados Unidos revelou os indicados ao Emmy 2024, e a produção não apenas foi reconhecida, mas também estabeleceu um novo recorde com 23 indicações no total. Entre as categorias em que “O Urso” se destacou, estão Melhor Comédia, Melhor Ator em Comédia para Jeremy Allen White e Melhor Atriz em Comédia para Ayo Edebiri.

A série não apenas conquistou a crítica, mas também capturou a imaginação do público, solidificando sua posição como a principal comédia da televisão americana contemporânea. Os anúncios dos indicados ao Emmy deste ano confirmaram a força de outras produções como “Xógum: A Gloriosa Saga do Japão” e “Bebê Rena”, que dominaram a lista de nomeações. Confira as demais produções que estão concorrendo ao Emmy aqui.