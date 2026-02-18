Onde assistir a cerimônia do Oscar 2026 ao vivo

Saiba onde acompanhar a transmissão da 98.ª edição do Academy Awards, horários e destaques

Divulgação O Agente Secreto concorre a Melhor Filme no Oscar



A cerimônia do Oscar 2026 promete ser histórica para o público brasileiro. Com a confirmação da transmissão oficial e uma presença nacional recordista entre os indicados, a 98.ª entrega dos prêmios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (AMPAS) atrai atenções não apenas pelo glamour de Hollywood, mas pela chance real de uma estatueta para o Brasil.

Abaixo, você confere o guia completo de onde assistir, os horários de Brasília e o panorama da premiação.

Data e horário

A premiação está agendada para ocorrer no tradicional Dolby Theatre, em Los Angeles. Para o público brasileiro, é importante atentar-se ao fuso horário para não perder o tapete vermelho (“Red Carpet”).

Data: 15 de março de 2026 (domingo).

Início do Tapete Vermelho: Previsto para as 19h ou 20h (Horário de Brasília) – sujeito a confirmação da emissora.

Início da Cerimônia: 21h (Horário de Brasília).

Onde assistir

No Brasil, os direitos de transmissão da cerimônia pertencem ao grupo Warner Bros. Discovery. Portanto, o espectador tem opções tanto na televisão por assinatura quanto no streaming.

Televisão (Cabo)

TNT: O canal TNT realiza a cobertura completa, iniciando com o “esquenta” no tapete vermelho, com comentários de especialistas brasileiros e tradução simultânea durante a entrega das estatuetas.

Streaming (Internet)

Max: A plataforma de streaming (antiga HBO Max) transmite o sinal ao vivo da cerimônia para seus assinantes, sem custos adicionais além da mensalidade padrão. Após o evento, a premiação costuma ficar disponível no catálogo por tempo limitado.

Outras opções

Redes Sociais da Academia: O canal oficial do Oscar no YouTube e perfis no TikTok/Instagram costumam transmitir trechos do tapete vermelho e anunciar os vencedores em tempo real, embora não exibam a cerimônia completa com áudio original devido a direitos autorais.

Principais indicados e o destaque brasileiro

A edição de 2026 entra para a história do cinema nacional. O filme brasileiro “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, igualou o recorde de “Cidade de Deus” (2004) ao receber quatro indicações, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator.

Os destaques da lista de indicados a Melhor Filme incluem:

O Agente Secreto (Brasil)

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Uma Batalha Após a Outra (One Battle After Another)

Pecadores (Sinners) – Líder de indicações

Sonhos de Trem (Train Dreams)

Na categoria de Melhor Ator, o brasileiro Wagner Moura concorre contra nomes de peso como Timothée Chalamet (Marty Supreme) e Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra).

Apresentador e atrações

Pelo segundo ano consecutivo, a Academia confirmou o comediante e apresentador Conan O’Brien como o anfitrião da noite. Conhecido por seu humor rápido e autodepreciativo, O’Brien foi elogiado pela condução da cerimônia anterior, trazendo um tom leve e dinâmico que a organização busca manter.

Além do anfitrião, a cerimônia contará com apresentações musicais dos indicados a Melhor Canção Original e tributos aos profissionais da indústria que faleceram no último ano, no segmento In Memoriam.

Esta edição do Oscar carrega um peso simbólico imenso para a cinematografia latino-americana. Independentemente do resultado final, a presença massiva de produções internacionais e a inclusão do cinema brasileiro nas categorias principais já consolidam o Oscar 2026 como um marco de diversidade e reconhecimento global na indústria do entretenimento.