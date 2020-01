Oscar não terá apresentador pelo segundo ano consecutivo

Reprodução/Instagram O Oscar 2020 acontece em 9 de fevereiro



A cerimônia do Oscar 2020 não terá apresentador, confirmou nesta quarta-feira (8) a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Este será o segundo ano consecutivo que a premiação não terá um mestre de cerimônias.

A decisão da Academia veio depois da boa repercussão da edição do ano passado. O Oscar 2019 não teve apresentador porque o humorista Kevin Hart desistiu de conduzir a cerimônia quando se viu em meio a uma polêmica envolvendo tweets antigos controversos.

O evento de 2019 teve mais audiência do que o de 2018, que foi apresentado por Jimmy Kimmel. Foram 29,6 milhões de telespectadores nos Estados Unidos no ano passado, contra 26,5 milhões no ano anterior.

O Oscar 2020 acontece no dia 9 de fevereiro, em Los Angeles. Os indicados serão divulgados nesta segunda-feira (13).