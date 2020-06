Oscar 2021 é adiado, e Academia estende período de elegibilidade de filmes

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou nesta segunda-feira (15) que o Oscar 2021 foi adiado. O evento, que inicialmente aconteceria no dia 28 de fevereiro, agora será realizado em 25 de abril.

A mudança aconteceu por causa da quarentena provocada pela pandemia do novo coronavírus. Por causa da Covid-19, cinemas tiveram de ser fechados, e as principais estreias do ano acabaram adiadas.

A organizadora do evento também informou a extensão do período de elegibilidade das produções. Agora, filmes que estrearem até o dia 28 de fevereiro poderão concorrer à premiação. Antes, apenas filmes exibidos nos cinemas de Los Angeles durante 2020 poderiam ser indicados ao Oscar 2021.

Esta foi apenas a quarta vez na história que uma edição do Oscar foi adiada. Em 1938, o evento teve de ser remarcado por causa grande inundação em Los Angeles. Em 1968, o adiamento ocorreu devido ao assassinato de Martin Luther King Jr. E, em 1981, a mudança foi realizada após a tentativa de assassinato do então presidente dos EUA Ronald Reagan.

Anúncio de finalistas: 9 de fevereiro de 2021

Anúncio dos indicados: 15 de março de 2021

Premiação: 25 de abril de 2021

It's true! Next year's #Oscars will happen on April 25, 2021.

Here's what else you need to know:

– The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

– Nominations will be announced on March 15, 2021

– @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k

— The Academy (@TheAcademy) June 15, 2020