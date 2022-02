Oscar 2022: ‘Ataque dos Cães’ lidera em número de indicações e Lady Gaga fica de fora; confira

Filme de Jane Campion concorre em 12 categorias, ‘Duna’ aparece em 10 e os longas ‘Belfast’ e ‘Amor, sublime amor’ estão com 7 indicações cada

Os indicados à maior premiação do cinema foram divulgados nesta terça-feira, 8, e o filme “Ataque dos Cães”, da Netflix, é o grande destaque do Oscar 2022 com 12 indicações. “Duna”, que já está disponível na HBO Max, vem logo em seguida com 10 indicações. Outros longas que também podem levar algumas estatuetas para casa são “Belfast” e o remake do clássico musical “Amor, sublime amor”, cada um recebeu sete indicações. Jane Campion, diretora de “Ataque dos Cães”, foi indicada por Melhor Direção e faz história ao se tornar a primeira mulher a concorrer duas vezes nessa categoria. A primeira indicação da cineasta foi em 1993 pelo filme “O Piano”. Kirsten Stewart, que ficou de fora de premiações como o Bafta, recebeu uma indicação ao Oscar por sua atuação em “Spencer”, filme em que interpreta a princesa Diana. Já Lady Gaga, que estava sendo cotada para concorrer a Melhor Atriz por “Casa Gucci”, não foi indicada. O filme, inclusive, só aparece em uma categoria, Maquiagem e Cabelo. O anúncio dos indicados foi feito pelos atores Leslie Jordan e Tracee Ellis-Ross. A 94ª edição do Oscar está marcada para o dia 27 de março. A cerimônia acontecerá no Dolby Theatre em Hollywood, na Califórnia e não terá um apresentador.

Conheça os indicados ao Oscar 2022:

Melhor filme

“Belfast”

“Não olhe para cima”

“Duna”

“Licorice pizza”

“Ataque dos cães”

“No ritmo do coração”

“Drive my car”

“King Richard: criando campeãs”

“O beco do pesadelo”

“Amor, sublime amor”

Melhor direção

Kenneth Branagh – “Belfast”

Ryusuke Hamaguchi – “Drive my car”

Jane Campion – “Ataque dos cães”

Steven Spielberg – “Amor, sublime amor”

Paul Thomas Anderson – “Licorice Pizza”

Melhor atriz

Jessica Chastain – “The eyes of Tammy Faye”

Olivia Colman – “A filha perdida”

Penélope Cruz – “Mães paralelas”

Nicole Kidman – “Apresentando os Ricardos”

Kirsten Stewart – “Spencer”

Melhor ator

Javier Bardem – “Apresentando os Ricardos”

Benedict Cumberbatch – “Ataque dos cães”

Andrew Garfield – “Tick, tick… Boom!”

Will Smith – “King Richard: criando campeãs”

Denzel Washington – “A tragédia de Macbeth”

Melhor atriz coadjuvante

Jessie Buckley – “A filha perdida”

Ariana DeBose – “Amor, sublime amor”

Judi Dench – “Belfast”

Kirsten Dunst – “Ataque dos cães”

Anjanue Ellies – “King Richard: criando campeãs”

Melhor ator coadjuvante

Ciarán Hinds – “Belfast”

Troy Kotsur – “No ritmo do coração”

Jesse Plemosn – “Ataque dos cães”

J.K. Simmons – “Apresentando os Ricardos”

Kodi Smit-McPhee – “Ataque dos cães”

Melhor filme internacional

“Drive my car”

“Flee”

“A Mão de Deus”

“A Felicidade das Pequenas Coisas”

“A Pior Pessoa do Mundo”

Melhor roteiro adaptado

“No ritmo do coração”

“Drive my car”

“Duna”

“A filha perdida”

“Ataque dos cães”

Melhor roteiro original

“Belfast”

“Não olhe para cima”

“King Richard: criando campeãs”

“Licorice pizza”

“A pior pessoa do mundo”

Melhor figurino

“Cruella”

“Cyrano”

“Duna”

“O beco do pesadelo”

“Amor, sublime amor”

Melhor trilha sonora

Melhor animação

“Encanto”

“Flee”

“Luca”

“A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas”

“Raya e o Último Dragão”

Melhor curta de animação

“Affairs of the art”

“Bestia”

“Boxballet”

“Robin Robin”

“The windshield wiper”

Melhor curta-metragem em live action

“Ala kanchuu – Take and run”

“The long goodbye”

“The dress”

“On my mind”

“Please hold”

Melhor documentário

“Acension”

“Attica”

“Flee”

“Summer of soul”

“Writing with fire”

Melhor documentário de curta-metragem

“Audible”

“The Queen of basketball”

“Lead me home”

“Three songs for benazir”

“When we were bullies”

Melhor som