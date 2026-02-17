Oscar 2026: data, horário e guia da cerimônia

Tudo sobre a 98ª edição do Academy Awards e onde assistir

Martin Vorel/Wikimedia Commons A cerimônia do Oscar 2026 será realizada em 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos



A cerimônia do Oscar 2026 será realizada no domingo, 15 de março de 2026. O evento, que marca a 98ª edição da premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, está programado para começar às 20h (horário de Brasília). A transmissão ocorrerá diretamente do Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Detalhes da cerimônia

A 98ª entrega do Oscar mantém a tradição de celebrar as maiores conquistas do cinema mundial do ano anterior (2025). Nesta edição, a apresentação principal ficará a cargo de Conan O’Brien, retornando para comandar a noite pela segunda vez consecutiva.

A Academia definiu o calendário oficial visando otimizar a audiência global, mantendo o horário antecipado (iniciado em edições anteriores) para permitir que espectadores da costa leste dos EUA e da Europa/América Latina acompanhem a entrega das principais estatuetas, como Melhor Filme, em um horário acessível.

Principais indicados e destaques

A lista oficial de indicados foi revelada em 22 de janeiro de 2026, trazendo uma disputa acirrada e marcos históricos para o cinema brasileiro e internacional.

“O Agente Secreto”: O longa de Kleber Mendonça Filho lidera a torcida nacional com indicações históricas, incluindo Melhor Filme Internacional e Melhor Direção.

O longa de Kleber Mendonça Filho lidera a torcida nacional com indicações históricas, incluindo Melhor Filme Internacional e Melhor Direção. Wagner Moura: O ator brasileiro disputa a estatueta de Melhor Ator, um feito inédito para o país nesta categoria.

O ator brasileiro disputa a estatueta de Melhor Ator, um feito inédito para o país nesta categoria. Líderes de indicações: Filmes como “Sinners” (com 16 indicações), “Hamnet” e “Marty Supreme” dominam as categorias técnicas e artísticas.

Filmes como “Sinners” (com 16 indicações), “Hamnet” e “Marty Supreme” dominam as categorias técnicas e artísticas. Outros concorrentes: A categoria de Melhor Filme inclui títulos como “Bugonia”, “F1”, “Frankenstein” e “Valor Sentimental”.

Cronograma da temporada

Para quem acompanha a temporada de premiações, estas são as datas cruciais que antecedem a grande noite:

12 de fevereiro de 2026: Almoço oficial dos indicados (Nominees Luncheon).

Almoço oficial dos indicados (Nominees Luncheon). 26 de fevereiro de 2026: Início da votação final dos membros da Academia.

Início da votação final dos membros da Academia. 5 de março de 2026: Encerramento da votação final.

Encerramento da votação final. 15 de março de 2026: Cerimônia de entrega das estatuetas (Red Carpet começa horas antes).

Onde assistir

No Brasil, a transmissão da cerimônia do Oscar 2026 está confirmada em múltiplas plataformas, garantindo acesso tanto via televisão quanto streaming.

TV Aberta: A Rede Globo detém os direitos de transmissão, exibindo os principais momentos e a cerimônia ao vivo (sujeito a alterações na grade para o início da festa).

A Rede Globo detém os direitos de transmissão, exibindo os principais momentos e a cerimônia ao vivo (sujeito a alterações na grade para o início da festa). TV por Assinatura: O canal TNT fará a cobertura completa, incluindo o tapete vermelho (pré-show) e comentaristas exclusivos.

O canal TNT fará a cobertura completa, incluindo o tapete vermelho (pré-show) e comentaristas exclusivos. Streaming: A cerimônia estará disponível na plataforma Max (antiga HBO Max) e no Disney+, permitindo que assinantes assistam ao vivo por dispositivos móveis ou Smart TVs.

A edição de 2026 promete ser um divisor de águas, especialmente pela forte presença do cinema latino-americano e pelas mudanças técnicas na transmissão. A expectativa é que a condução de Conan O’Brien traga um equilíbrio entre o humor clássico e a reverência aos filmes que marcaram o ano de 2025.