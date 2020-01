Maisa vai estrelar novo filme da Netflix baseado em história de Thalita Rebouças

Reprodução/YouTube Maisa conversa com seu 'eu interior' - Thalita Rebouças - durante meditação



Maisa Silva é a mais nova contratada da Netflix. Em vídeo promocional, a plataforma streaming anunciou nesta terça-feira (28) que a apresentadora do SBT será a protagonista do próximo filme baseado em uma história original de Thalita Rebouças, “Um Pai no Meio do Caminho”.

Fafá de Belém, Marcelo Médici e Thaynara OG fazem parte do elenco. A produção vai acompanhar Vicenza, que acabou de completar 18 anos. Ela foi criada em uma comunidade hippie em meio à natureza e a única coisa que não está em harmonia em sua vida é que ela não sabe quem é seu pai. Ao partir em busca de seu verdadeiro pai, ela acaba encontrando dois.

“Um Pai no Meio do Caminho” ainda não ganhou data de estreia.

Assista ao teaser: