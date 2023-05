Palmirinha lutou para viver e pedia todos os dias para sair do hospital, diz filha

Sandra também contou que a mãe decidiu voltar a morar sozinha quando completou 90 anos, e ela acatou sua vontade; culinarista morreu neste domingo, 7, aos 91

Reprodução/Globo Sandra, filha de Palmirinha, disse que a mãe pedia para deixar o hospital



Sandra, uma das filhas de Palmirinha Onofre, contou que a mãe lutou pela vida até o último minuto e que estava na expectativa de deixar o hospital. A culinarista estava internada desde o dia 11 de abril no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, e morreu neste domingo, 7, aos 91 anos, em decorrência de agravamento de problemas renais crônicos. “Ela estava vivendo plenamente, ela viveu plenamente, e não acreditava que um dia pudesse acontecer isso. Ela estava lutando, lutando muito, e pedia todos os dias: ‘Sandra, nós vamos sair hoje do hospital? Fala com o médico’”, contou a filha da culinarista no “Encontro” desta segunda-feira, 8. Quando completou 90 anos, Palmirinha decidiu que voltaria a morar sozinha para recuperar sua autonomia. Sandra disse que ficou preocupada, mas decidiu atender o desejo da mãe. “Ela ficou comigo durante sete ou oito anos morando comigo, mas ela sempre pediu: ‘Eu quero meu cantinho’. Ela com 90 anos, quem sou eu para dizer não para ela? A gente arrumou um apartamento para ela em frente ao meu prédio, então todos os dias eu ia lá. Também coloquei uma equipe de cuidadores para ficar 24 horas com ela, assim ficava um pouco mais tranquila. Da minha janela, eu via a janela do apartamento dela, a gente estava sempre controlando”, explicou. A apresentadora Ana Maria Braga, uma das primeiras a dar espaço para a culinarista na TV, homenageou a amiga no “Mais Você” desta segunda e chorou ao relembrar sua trajetória.