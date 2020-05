‘Pânico 5’ confirma retorno de David Arquette; Neve Campbell ainda negocia

Reprodução Atores originais são esperados em novo filme da franquia



A produção do quinto filme da franquia “Pânico” está acontecendo e, nesta semana, o ator David Arquette teve seu retorno confirmado como o policial Dewey Riley. De acordo com o Deadline, o astro se mostrou empolgado para continuar a saga de Wes Craven.

“Estou ansioso para viver Dewey novamente e me reunir com a minha família Pânico, tanto os velhos membros quanto os novos. Pânico foi uma parte tão grande da minha vida, e tanto pelos fãs quanto por mim, quero honrar o legado de Wes Craven”. O diretor responsável pelos quatro filmes anteriores, além de “A Hora do Pesadelo”, morreu em 2015.

Arquette é o primeiro ator dos filmes originais a ser confirmado na produção. Neve Campbell, que viveu a protagonista Sidney, segue em negociações para voltar à franquia.

Na semana passada, a atriz sinalizou que as conversas estão fluindo bem com os diretores Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillertt, dupla responsável por “Casamento Sangrento” (2019).

“Bom, eu ainda não estou 100% [confirmada em Pânico 5], mas, para ser honesta, ambos os diretores têm ótimos trabalhos. Espero que a gente se acerte para fazer algo incrível, mas é um processo”, contou Campbell.