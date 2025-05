Paolla Oliveira posa em fotos de biquíni no jardim de casa

Nas imagens, a estrela de ‘Vale Tudo’é vista se divertindo com seu cachorro e passeando por sua propriedade

Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal Na legenda das imagens, ela comentou sobre a raridade desses momentos de pausa



Paolla Oliveira, aos 43 anos, encantou seus fãs ao compartilhar uma série de fotos em que aparece de biquíni. A atriz, durante um intervalo nas gravações de “Vale Tudo”, decidiu aproveitar o dia ensolarado para relaxar e pegar um pouco de sol no jardim de sua luxuosa mansão. Na legenda das imagens, ela comentou sobre a raridade desses momentos de pausa: “Dos raros momentos que consigo só pausar e ver o dia”.

Nas imagens, Paolla é vista se divertindo com seu cachorro e passeando por sua propriedade. Os seguidores não economizaram nos elogios nos comentários, com um deles afirmando: “A mais linda do mundo”. Outro fã destacou: “Essa, com certeza, representa a nossa mulher brasileira”.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias