‘Parasita’ ganha versão em preto e branco; veja o trailer

Nova versão do ganhador do Oscar chega aos cinemas britânicos neste mês

Divulgação Versão de 'Parasita' em preto e branco será lançada no Reino Unido



Atual ganhador do Oscar de melhor filme, “Parasita” terá uma versão em preto e branco. O novo formato do longa foi produzido pelo diretor Bong Joon-ho e chega aos cinemas do Reino Unido neste mês. Segundo o cineasta, a experiência é diferente ao assistir ao filme sem cores. “Será fascinante ver como a experiência muda quando um filme idêntico é apresentado em preto e branco”, afirmou.

Além da exibição nos cinemas britânicos, a nova versão de “Parasita” ficará disponível por tempo limitado em streaming. Bong Joon-ho afirmou que viu o filme duas vezes em preto e branco. “Na primeira vez, o filme parecia uma história antiga. Depois, na segunda, pareceu mais realista. Também ressaltou a performance dos atores e pareceu destacar mais as histórias dos personagens”, explicou sobre as diferenças.

Assista abaixo ao trailer, em inglês:

“Parasita” foi a grande surpresa do Oscar deste ano. O longa bateu o favorito “1917” e levou a estatueta de melhor filme, tornando-se o primeiro filme coreano a conseguir esse feito. Além disso, a produção ganhou os prêmios de melhor roteiro original, melhor filme em língua estrangeira e melhor diretor, para Bong Joon-ho.