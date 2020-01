HBO quer transformar ‘Parasita’ em minissérie

Divulgação O coreano 'Parasita' é um dos favoritos ao Oscar de filme estrangeiro



A HBO está negociando a produção de uma minissérie inspirada no filme “Parasita”, do diretor coreano Bong Joon Ho. A informação é do site Deadline.

A adaptação para a TV será feita pelo próprio cineasta e por Adam McKay, produtor de “Succession”. Foi Joon Ho quem escolheu levar a série para a HBO, uma vez que ele estava negociando a produção com outros serviços de streaming.

Lançado neste ano, “Parasita” conta a história de uma família pobre que trama para se infiltrar na casa de milionários como empregados. O longa venceu o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro neste ano e está bem cotado para o Oscar, que anuncia os indicados na segunda-feira (13).

A série de “Parasita” ainda não tem previsão de estreia.