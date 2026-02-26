Paredão Falso agita BBB 26 neste domingo; entenda como será a dinâmica

Tadeu explicou como a berlinda de mentira será montada no próximo domingo, 1º. Durante o programa ao vivo da sexta-feira, 27, o programa contará com uma nova dinâmica: o Exilado

Divulgação/Globo

A produção do Big Brother Brasil anunciou nesta quinta-feira (26) que o Paredão deste domingo, 1º, será um Paredão Falso. O apresentador Tadeu Schmidt explicou a dinâmica da semana e revelou que um dos emparedados não será eliminado, mas sim receberá o privilégio de ir até um Quarto Secreto sem que os demais participantes saibam.

“Na terça-feira, a gente vai fazer uma eliminação falsa com tudo o que tem direito: discurso, despedida, saída da casa. A pessoa vai para o Quarto Secreto, vai ficar escondida, vendo as coisas e, depois, volta imune para a casa. Divertido, né?”, brincou o apresentador.

ENTENDA A DINÂMICA DA SEMANA

Quinta-feira (26/02)

Prova do Líder

Sexta-feira (27/02)

O Exilado – Durante o programa ao vivo, a casa irá formar dois grupos. A última pessoa que sobrar será exilada e morará fora da casa até o programa ao vivo de sábado, 28.

Sábado (28/02)

Prova do Anjo

O Exilado – Durante o programa ao vivo, o jogador exilado vai emparedar alguém e a pessoa emparedada vai trocar de lugar com ele no exílio.

Domingo (01/03)

Paredão Falso – Quatro pessoas irão ao Paredão Falso: um emparedado pelo Exilado, a pessoa mais votada da casa e o emparedado pelo Líder, que terá direito a um Contragolpe.

Bate e Volta – Três pessoas jogam a Prova Bate e Volta, mas somente uma se salva.

Terça-feira (03/03)

Eliminação Falsa – A pessoa mais votada no Paredão Falso vai para o Quarto Secreto.

Como vai funcionar?

Ainda em sua apresentação, Tadeu explicou como a berlinda de mentira será montada no próximo domingo, 1º. Durante o programa ao vivo da sexta-feira, 27, o programa contará com uma nova dinâmica: o Exilado.

A casa irá formar dois grupos, mas a pessoa que sobrar por último será penalizada e morará fora da casa até o programa ao vivo de sábado, 28. “À noite, no programa ao vivo, o jogador exilado vai emparedar alguém e a pessoa emparedada vai trocar de lugar com ele no exílio”, explicou Tadeu.

No domingo, quatro pessoas irão ao Paredão Falso – um emparedado pelo Exilado, a pessoa mais votada da casa e o emparedado pelo Líder, que terá direito a um Contragolpe. Três pessoas jogam a Prova Bate e Volta, mas somente uma se salva. Com isso, o Paredão Triplo estará formado.

Ana Paula já foi para o Paredão Falso

A dinâmica é conhecida dos fãs do programa, tendo gerado inúmeros momentos icônicos ao longo de 25 edições. A veterana Ana Paula Renault, inclusive, protagonizou um Paredão Falso no BBB 16 e, ao retornar para a casa, marcou a história do programa com o bordão: “Olha ela!”

*Estadão Conteúdo