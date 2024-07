Participante é expulso de ‘A Grande Conquista’ após acusação de deserção pela Polícia Militar

PM do Espírito Santo informou que Fellipe Villas não tinha autorização para participar do reality show; equipe do agente de segurança diz que ele se pronunciará em breve

Fellipe Villas durante sua participação no programa "A Grande Conquista"



Fellipe Villas, policial e participante do programa “A Grande Conquista”, da TV Record, foi expulso do reality show nesta sexta-feira (12) por descumprimento de normas militares. A Polícia Militar do Espírito Santo informou que Villas não tinha autorização para participar do programa. A equipe do agente de segurança expressou pesar nas redes sociais. “Fellipe é um guerreiro e sabemos que ele tem a força para superar mais esse desafio”, dizia o comunicado. A decisão de expulsão foi comunicada aos outros participantes através de uma nota exibida na sala do reality show. O programa, apresentado por Rachel Sheherazade, anunciará seu vencedor na próxima quinta-feira (18).

A Polícia Militar do Espírito Santo esclareceu que Fellipe Villas estava de férias quando entrou no programa, com retorno previsto para o serviço no dia 15 de maio. No entanto, no final do período de férias, ele apresentou um laudo psiquiátrico que o afastava do trabalho por 90 dias. Após 30 dias de afastamento, Villas foi convocado para uma avaliação de sua condição mental, conforme a legislação, mas não compareceu. Devido à ausência, cometeu o crime de deserção. A produção do programa informou que ele foi encaminhado à Polícia Militar para prestar esclarecimentos. “Sabemos o quanto essa oportunidade significava para Fellipe, que largou tudo em busca de um sonho: dar uma melhor qualidade de vida para sua mãe e seu filho”, diz outro trecho do comunicado emitido pela equipe do participante. A nota também informou que Villas irá às redes sociais para comentar sobre o ocorrido em breve. “É só o começo de uma nova vida. Fellipe é um guerreiro e sabemos que ele tem a força para superar mais esse desafio.”

Confira o comunicado da equipe de Fellipe Villas

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Cerqueira