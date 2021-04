Patricia Abravanel tropeça e cai ao vivo no programa ‘Vem Pra Cá’; veja

Apresentadora não viu um degrau e acabou caindo de quatro no chão: ‘Isso aqui está perigoso’

Reprodução/SBT/02.04.2021 Patricia Abravanel caiu ao vivo após tropeçar antes de desder um degrau



Apresentar programa ao vivo é uma caixinha de surpresas e na manhã desta sexta-feira, 2, a apresentadora Patricia Abravanel acabou caindo ao vivo no programa “Vem Pra Cá”, que apresenta com Gabriel Cartolano. A filha de Silvio Santos conversava com seus entrevistados sobre truques para adestrar cachorros de estimação, quando decidiu ir olhar uns brinquedinhos que estavam em outra parte do cenário. Foi justamente nesse momento que ela tropeçou por não ver um degrau e caiu de quatro no chão. Patricia achou que a câmera não tinha pegado seu tombo e comentou: “Eu caí no chão. Isso aqui está perigoso, gente”. Cartolano disse: “Eu falei que isso ia acontecer”. Dando risada, Patricia concordou: “Pior que você falou”. A apresentadora sentou no chão, mas disse que não tinha machucado e continuou apresentando a nova atração matinal do SBT.

Patrícia tropeça e caí no palco do #VemPraCá pic.twitter.com/AWfVDkDjFh — Diário de um Noveleiro (@diariodenovelas) April 2, 2021