Pelúcia de Baby Yoda está em pré-venda em loja da Disney

Divulgação Personagem de nova série 'Star Wars' ganhou pelúcia



Após o anúncio de bonecos em plástico, a Disney colocou em pré-venda a pelúcia do Baby Yoda. O personagem da série “The Mandalorian“, lançada em novembro, se tornou o queridinho da web e domina os memes nas redes sociais.

Já é possível adquirir o boneco por US$24,99 (cerca de R$102), mas o lançamento oficial só acontece no dia 3 de janeiro. Mais informações estão disponíveis no site oficial.

A loja online também disponibilizada outros itens derivados da série de “Star Wars”. Além de camisetas estampadas com o Baby Yoda e o próprio protagonista, há também um casaco com capa e “capacete” para quem quiser se parecer com o Mandaloriano.

Confira as imagens: