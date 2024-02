Pitel e MC Bin Laden discutem sobre ronco no ‘BBB 24’: ‘Do Rodriguinho você não fala’

Troca de farpas começou após a sister sugerir que o colega durma no quarto do líder

A manhã deste sábado, 10, foi marcada por discussão sobre ronco no Big Brother Brasil 2024. A confusão teve início enquanto os participantes aguardavam na fila para fazer o Raio-X. A troca de farpas começou quando Pitel sugeriu que o colega MC Bin Laden dormisse no quarto do líder com Lucas. “Meu amor, você não queria não dormir no Lucas hoje? O que você acha?”, afirmou. Sem entender o motivo, o funkeiro questionou a fala e ouviu da colega que a causa seria o ronco do cantor. Bin Laden não levou na brincadeira e afirmou que Rodriguinho, amigo de Pitel, também ronca alto e questionou a implicância da sister. “Hoje o Rodriguinho roncou alto pra caramba. Não entendi por que você está pisando na minha por causa disso. Do Rodriguinho você não fala”, afirmou, enquanto Pitel apenas confirmou: “Está difícil esse quarto”. Após a colega sair do local, MC Bin Laden continuou reclamando: ‘Não dá nem bom dia’

