Playboy? Mãe de Lucas explica situação financeira da família após filho ser exposto no ‘BBB 22’

Evandra, mãe de Lucas, do “BBB 22”, resolveu falar sobre a situação financeira da família após o assunto virar em uma discussão que o líder da semana teve com Pedro Scooby depois da formação do paredão. Na briga, o surfista disse que Lucas “se coloca em um lugar de pobre coitado”, mas faz uma faculdade particular de medicina. O brother rebateu dizendo que o ex de Luana Piovani não sabe o esforço que sua família faz para ele realizar esse sonho. A discussão seguiu com ambos dizendo que não são “playboys”. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Evandra reforçou o que foi dito pelo filho no reality: “Nossa vida é em função da faculdade do Lucas e, com certeza, depois que ele se formar a vitória vem”. Ela explicou ainda que o brother conseguiu entrar na sua segunda faculdade, pois ela vendeu um patrimônio que herdou da sua família.

“Lucas fez engenharia de produção e, durante o período do curso, que são cinco anos, nós fizemos uma poupança para ele fazer o intercâmbio depois que se formasse, e assim foi feito. Ele fez o intercâmbio para melhorar o inglês dele. Voltando, ele tinha o sonho de fazer medicina também, ele estudava em casa e no meio do ano ele tentou uma faculdade particular e passou”, contou Evandra. Mesmo sendo aprovado, o barão da piscadinha decidiu que não faria o curso, pois não tinha condições financeiras para isso.

“Eu falei que ganhei de herança uma casa dos meus pais e que ia vender para a gente pagar o curso. Não daria para pagar tudo, daria para pagar quatro anos, então falei que os outros dois anos a gente financiava”, explicou a mãe do brother. Assim que começou o curso, veio a oportunidade de participar do “BBB 22”. “Por isso que ele vibra tanto [quando vence], por isso que ele quer tanto ganhar prêmios lá dentro, ele pensa que vai ajudar a pagar a faculdade.” Por fim, a mãe de Lucas enfatizou que sabe que o filho é grato por ela ter vendido o imóvel que ganhou de herança para arcar com seus estudos e sente orgulho disso.

