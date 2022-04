‘Power Couple 6’: Conheça os 13 casais que vão participar do reality

Nova edição do programa contará com a participação de ex-BBB’s, ex-participante de “A Fazenda”, ex-jogador de futebol e ex-integrante de boy band

Os casais que vão participar do “Power Couple 6” foram divulgados nesta quarta-feira, 27, pela Record TV. A atração estreia no próximo dia 2 de maio e será comandada novamente por Adriane Galisteu, que assumiu a apresentação do programa após a morte de Gugu Liberato. No reality, são confinados 13 casais em uma casa localizada em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo, e, para vencer, eles terão que participar de provas e lidar com os desafios do confinamento. Antes de cada disputa, os casais precisam apostar um valor de no máximo R$ 40 mil e se conseguirem realizar a prova, eles ficam com o dinheiro apostado. Esse valor vai se acumulando ao longo da temporada e resulta no prêmio final do casal vencedor. A nova edição do reality conta com ex-BBB’s, ex-participantes de “A Fazenda”, ex-jogador de futebol e ex-integrante de boy band. Confira:

Hadballa e Eliza

O primeiro casal anunciado foi o ex-BBB Hadson Nery, o Hadballa, e Eliza. O treinador de futebol tem 40 anos e nasceu em Belém do Pará, assim como a parceira, que tem 33 anos e é empresária. Eles querem ser conhecidos como “o casal sem medo”.

O primeiro casal do #PowerCoupleBrasil 6 a se apresentar é Eliza e Hadballa! 🔥#PowerCouple pic.twitter.com/D6n3Pyfqry — Power Couple Brasil (@powercouple) April 27, 2022

Brenda Paixão e Matheus Sampaio

O casal Brenda Paixão e Matheus Sampaio ficou conhecido por participar do reality show da Netflix “Brincando com Fogo”. Na atração, não é permitido que os casais tenham contato físico, mas eles não respeitaram a regra e foram multados em R$ 200 mil por transarem cinco vezes em uma mesma noite. “A gente está indo com todas as nossas armas”, afirmou Branda sobre o “Power Couple”. “Estamos preparados para qualquer tipo de prova”, acrescentou Matheus.

Matheus Sampaio e Brenda Paixão prometendo explosão no #PowerCoupleBrasil! Seguraaa! #PowerCouple pic.twitter.com/yUaRT17Llb — Power Couple Brasil (@powercouple) April 27, 2022

Rogério e Baronesa

Os empresários Rogério e Baronesa também estão confirmados na atração. Eles são pais do cantor MC Gui, que participou da última edição de outro reality da Record, “A Fazenda”. “Que prazer estar participando. Para nós, está sendo uma aventura, um desafio. Há poucos meses estávamos sofrendo com o Gui na ‘Fazenda’ e hoje estamos nessa posição”, falou Baronesa. “Se é entretenimento que vocês querem, vocês vão ter”, garantiu Rogério.

É entretenimento que vocês querem no #PowerCoupleBrasil? Rogério e Baronesa estão com tudo! #PowerCouple pic.twitter.com/JuwOTFu4CP — Power Couple Brasil (@powercouple) April 27, 2022

Pe Lanza e Anne Duarte

O cantor Pe Lanza, que ficou conhecido por integrar a extinta boy band Restart, topou o desafio e vai se arriscar no reality ao lado da parceira, Anne Duarte. “Para a gente, vai ser uma oportunidade muito legal. Estamos explodindo a nossa bolha, saindo da zona de conforto e acho que vai ser muito bacana a experiência de poder conhecer pessoas de universos completamente diferentes”, comentou o artista.

Carinhas de "novinhos" e explosões de profissionais. Pe Lanza e Anne Duarte dizem que são da festa. Será? #PowerCoupleBrasil #PowerCouple pic.twitter.com/5yN1G9cVBg — Power Couple Brasil (@powercouple) April 27, 2022

Mussunzinho e Karoline Menezes

Como de costume, tem ex-participante de “A Fazenda” no “Power Couple”. Mussunzinho, que esteve na última edição do programa, vai emendar em outro reality na Record, mas desta vez com Karoline Menezes. A parceria do ator disse que durante “A Fazenda” sua vontade era de entrar na TV e mandar Mussunzinho reagir. “A mulher é brava”, garantiu o artista. Será que Karoline vai bater de frente com os outros casais da casa?

Mussunzinho e Karoline Menezes. Será que vem irmãozinho por aí? #PowerCouple #PowerCoupleBrasil pic.twitter.com/DCzWBdjeV7 — Power Couple Brasil (@powercouple) April 27, 2022

Ivy Moraes e Fernando Borges

Ivy Moraes é outra participante que entende bem de reality show. Ela participou do “BBB 20” após passar pela Casa de Vidro e, agora, vai disputar o prêmio junto com o namorado, Fernando Borges. “Vai ser um teste de resistência do casal. Dali já vai sair a verdade, [o casal] permanece?”, brincou o parceiro da ex-BBB.

Ivy Moraes e Fernando Borges vão fazer o #PowerCoupleBrasil de teste para casamento. Será que vai dar certo isso? #PowerCouple pic.twitter.com/d4ArrCZQ9H — Power Couple Brasil (@powercouple) April 27, 2022

Rodrigo Mila e Daiana Araújo

O DJ e digital influencer Rodrigo Mila e a cabeleireira Daiana Araújo estão empolgados com o desafio e deixaram claro que vão lugar pelo prêmio e para serem reconhecidos. “Nossa vida é feita de conquistas e o ‘Power Couple’ é mais uma delas. Que prazer poder estar aqui”, declarou o artista.

Dinei e Erika Dias

O ex-jogador de futebol Dinei, que já participou de “A Fazenda”, topou ser confinado novamente, só que agora ele terá o apoio de Erika Dias no jogo. “É uma responsabilidade colocar esse homem no eixo, mas semana a semana, prova a prova, vamos conquistando. Vai ser um desafio, mas estamos aqui para isso”, comentou a parceira de Dinei.

Michele Passa e Bruno Passa

Um dos casais que demonstrou mais empolgação ao ser anunciado foi Michele Passa e Bruno Passa. “A gente está muito feliz pela oportunidade, estamos muito animados. A gente achou que seria muito difícil ficar aqui no hotel, mas de certa forma foi um descanso”, falou a influenciadora digital, que dá dicas de lifestyle nas redes sociais. Bruno, que é oceanólogo, disse que dentro do jogo, eles não vão fazer corpo mole: “A gente vai ser o casal que vai dar trabalho”.

Vamos de família Passa? 👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏾 Olha a animação da Michele Passa e Bruno Passa para o inicio do #PowerCoupleBrasil #PowerCouple 💕 pic.twitter.com/G8cqcjZhhP — Power Couple Brasil (@powercouple) April 27, 2022

