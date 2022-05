‘Power Couple 6’: Dinâmica entre casais sai do controle e quase termina em agressão; assista

Hadson Nery partiu para cima de Matheus Sampaio quando ele o chamou de ‘machista’ por estar gritando com Brenda Paixão

Reprodução/Record Hadson Nery perdeu o controle quando foi chamado de machista por Matheus Sampaio



Com uma semana no ar, o “Power Couple 6” está entregando o caos que prometeu. No último domingo, 8, houve uma dinâmica entre os casais que quase terminou em uma agressão. O jogo consistia em falar sobre as decepções que eles tiveram dentro da Mansão Power nessa primeira semana. Brenda Paixão não poupou críticas a Hadson Nery, o Hadballa, e tirou o ex-BBB do sério quando citou erros que ele cometeu fora do reality. “Acho que é uma burrice sua você trazer coisas lá de fora para jogar em mim aqui, se você fosse uma pessoa um pouco mais coerente, você viria aberta”, disparou o ex-jogador. Matheus Sampaio entrou na discussão e declarou: “A gente escutou você, agora você fica quieto”. Hadballa se irritou e rebateu: “Fica quieto é o caralh*”. A discussão continuou e Brenda ficou gritando que ela era quem estava falando, mas foi ignorada pelo ex-BBB, que continuou rebatendo Matheus: “Não manda eu ficar quieto. Fala direito comigo, moleque”. A ex-participante do “Brincando do Fogo” continuou tentando falar, mas não conseguiu e seu parceiro confrontou Hadson novamente: “Está gritando com mulher por quê? Deixa ela falar, cala a tua boca, seu otário”.

Quando Brenda finalmente conseguiu falar, ela disse que a visão que tinha de Hadballa fora do jogo foi constatada no “Power Couple”, pois, segundo ela, o ex-BBB fala muita “bosta”. A briga continuou quando foi a vez de Mussunzinho falar. Enquanto o ator discursava, Brenda começou a aconselhar Matheus a se posicionar melhor, nisso, Hadson entrou na conversa do casal e todos voltaram a discutir. A ex-participante do “Brincando com Fogo” citou novamente os erros do ex-BBB fora do reality da Record e eles começaram a gritar um com o outro. Matheus mais uma vez se envolveu na discussão: “Para de gritar com mulher, machista”. Essa declaração desestabilizou Hadson, que se levantou e foi para cima do adversário. Prevendo uma agressão, Karoline rapidamente foi para cima do ex-BBB e o afastou de Matheus. Mussunzinho, Pe Lanza, Cartolouco e outros participantes foram ajudá-la. Hadson gritou: “Machista é o teu c*. Você é um otário”. Matheus também se levantou e provocou: “Vai fazer o que?”. A confusão se tornou generalizada e os participantes foram mantidos afastados até os ânimos se acalmarem. Vale lembrar que Hadballa saiu do “BBB 20” com alta rejeição do público e com a fama de machista.

A baixaria!! Tiveram que separar o Matheus e o Hadbala porque a treta estava tensa #PowerCouple pic.twitter.com/R27g9MYPcE — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) May 9, 2022