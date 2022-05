‘Power Couple’: Nahim e Matheus se enfrentam e dinâmica termina em caos e gritaria

Cantor se irritou e chamou o parceiro de Brenda Paixão de ‘moleque covarde’ durante uma dinâmica, os ânimos ficaram alterados e todos os casais acabaram se envolvendo na confusão

Divulgação/Record Nahim se revoltou com Matheus após ser considerado fraco no 'Power Couple 6'



Mais uma vez uma dinâmica entre os casais do “Power Couple 6” terminou em confusão. No último domingo, 15, eles tinham que escolher quais adversários achavam os mais fortes e os mais fracos no jogo. Matheus Sampaio e Brenda Paixão colocaram Nahim e Andreia como o casal mais frágil do reality e isso irritou o cantor. “Ele me chamou de fraco. Quero saber o seguinte: você vai se acovardar?”, disparou Nahim. Ainda calmo, o ex-participante do “Brincando com Fogo” disse que era sua vez de falar e que não estava sendo covarde. A discussão seguiu e, em um determinado momento, o cantor voltou a atacar Matheus: “Se você é homem, vem para o pau comigo. Você não é homem, é covarde. Se eu chamo o Mussunzinho ou qualquer outro, vem”. O parceiro de Brenda foi se irritando com as interrupções do cantor: “Não estou faltando com respeito com você, cara. Eu não estou te xingando”.

A confusão se tornou generalizada quando Andreia decidiu entrar na discussão e foi para cima de Matheus. “Eu também sei gritar”, disparou. O ex-Brincando com Fogo se revoltou por não conseguir se posicionar e começou a berrar: “Eu não consigo falar, eu não posso fazer nada. Eu não tenho o direito de falar aqui”. Ele precisou ser controlado por Rogério, pai de MC Gui, e por outros participantes. Nisso, todo mundo se envolveu na briga para também controlar Nahim e Andreia. Durante a gritaria, o cantor ficou chamando Matheus de “moleque covarde” e o parceiro de Brenda começou a chorar repetindo que não conseguia falar. Em meio ao caos que acabou envolvendo todos os casais, Matheus pediu para ser retirado do local da dinâmica e João Hadad o acompanhou dizendo que não adiantava ele ficar gritando.