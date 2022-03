Pré-estreia de ‘Batman’, com Robert Pattinson, tem a segunda maior bilheteria da pandemia

Filme arrecadou US$ 21,6 milhões e a estimativa é que supere US$ 140 milhões no primeiro fim de semana

Reprodução/Warner Bros. Novo 'Batman' com Robert Pattinson é uma as grandes apostas da Warner Bros.



O novo “Batman”, estrelado pelo ator Robert Pattinson, estreou esta semana nos cinemas e impressionou ao arrecadar mais de US$ 21,6 milhões em sua pré-estreia. Segundo divulgado pela Variety, o esperado é que a bilheteria deste fim de semana de estreia supere US$ 140 milhões. A versão sombria do cineasta Matt Reeves sobre o bilionário que decide se fantasiar para combater o crime gerou muita curiosidade por trazer o astro de “Crepúsculo” na pele de Bruce Wayne. As críticas positivas, tanto ao filme quanto ao ator que defende o personagem-título, aumentaram a expectativa dos fãs, que devem lotar as salas de cinemas nos próximos dias.

A pré-estreia do filme é a segunda maior da pandemia, perdendo apenas para “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”, da Marvel, que arrecadou US$ 50 milhões na pré-estreia e teve uma impressionante bilheteria de US$ 260,1 milhões em sua estreia. “Batman” também superou filmes que foram lançados antes da Covid-19, como “Coringa” (US$ 13,3 milhões), “Aquaman” (US$ 13,7 milhões) e “Esquadrão Suicida” de 2016 (US$ 20,5 milhões). O longa protagonizado por Pattinson é uma das maiores apostas do ano da Warner Bros. e da DC Films. Para levar “Batman” às telonas, houve um investimento de US$ 200 milhões, sendo que nesse valor não estão inclusos os custos de marketing e distribuição.