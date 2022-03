Prestes a entrar no ar, Juliana Paes rompe contrato fixo com a Globo

Atriz, que está no elenco de ‘Pantanal’, próxima novela das 21h, decidiu que quer vínculo por obra

Juliana Paes não possui mais contrato fixo com a Globo



A atriz Juliana Paes anunciou nesta quarta-feira, 9, que rompeu seu contrato fixo com a Globo, empresa onde trabalhou nos últimos 21 anos. A atriz, no entanto, ainda será vista na telinha da emissora, pois terá um papel de destaque em “Pantanal”, próxima novela das 21h que estreia dia 28 de março. Nesse remake do sucesso de Benedito Ruy Barbosa, a artista viverá Maria Marruá. “Sigo [na Globo] de uma nova maneira, não mais com contratos fixos, mas por obra. Minha decisão vem sendo conversada há um tempo e foi aceita com muito respeito e carinho pela direção”, comunicou Juliana nas redes sociais. A artista afirmou que seu post não é uma despedida e revelou que já está envolvida em um novo projeto na Globo que vai começar a ser gravado ainda este mês. “Assim seguiremos”, comentou a atriz.

Em mais de duas décadas na emissora, Juliana esteve no elenco de vários sucessos. A estreia da artista na Globo aconteceu em “Laços de Família” (2000) e, mesmo com uma personagem pequena, conseguiu se destacar e ser escalada para “O Clone” (2001). A atriz também foi destaque em “América” (2005) e sua primeira protagonista veio anos depois, em “Caminho das Índias” (2009). Ela também estrelou o remake de “Gabriela” (2012), foi vilã em “Totalmente Demais” (2015) e deu vida a marcante Bibi Perigosa em “A Força do Querer” (2017). O último trabalho na emissora foi em “A Dona do Pedaço” (2019), em que interpretou a protagonista Maria da Paz. “Aproveito o ensejo para dizer que tenho um orgulho danado dessa casa e que cada vez em que ponho os pés ali, seja nos estúdios ou nas externas, eu me sinto feliz, feliz com meus colegas, feliz com minhas equipes, feliz por estar numa empresa que considera tanto o meu ofício. Feliz!!! Sou uma grande privilegiada por fazer parte da história da TV brasileira pelas mãos da Globo”, concluiu a atriz.