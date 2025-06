Prime Video garante direitos de Chaves e Chapolin

O streaming garantiu o legado das clássicas séries desenvolvidas por Roberto Gómez Bolaños

Divulgação/Prime Video "Chaves" é um clássico latino americano e tem uma legião de fãs no Brasil



O Prime Video anunciou o acordo com a Televisa Univision para a entrada das séries Chaves e Chapolin no catálogo da América Latina, neste segundo semestre. Exceto no México, o licenciamento garante a estreia de todos os episódios no streaming, totalizando mais de 500 episódios das produções. As duas séries icônicas da cultura pop desenvolvidas por Roberto Gómez Bolaños se tornaram clássicos da televisão, e serão as mais recentes adições à assinatura Amazon Prime.

Criada nos anos 70, e com uma legião de fãs ao redor do mundo, especialmente no Brasil, Chaves conta a história de um jovem garoto humilde e atrapalhado, que cresce em uma pequena vila ao lado de seus amigos Chiquinha e Kiko, enquanto lidam com situações cotidianas com muito humor.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No mesmo universo, Chapolin acompanha as aventuras de Chapolin Colorado, um super-herói inseguro, que usa sua astúcia e poderes nada convencionais para combater seus vilões. Com tramas diferentes a cada episódio, a série une o humor característico das produções de Bolaños com crítica social e sátira aos heróis norte-americanos.