Prime Video produz documentário sobre Marília Mendonça

Cantora faleceu em 2021 em um trágico acidente aéreo; gravações começarão em setembro na capital goiana

Reprodução/Instagram/@mariliamendoncacantora Marília Mendonça faleceu em 2021 em um trágico acidente aéreo



O Prime Video revelou nesta segunda-feira (21) que está em fase de produção de uma série documental dedicada à vida e ao legado de Marília Mendonça, que faleceu em 2021 em um trágico acidente aéreo. As gravações estão programadas para iniciar em setembro na capital goiana, que foi fundamental para a trajetória da artista. O projeto, que ainda não possui um título definido, será disponibilizado para o público em todo o mundo.

A série irá explorar a trajetória de Marília desde sua infância em Cristianópolis, Goiás, até alcançar o status de artista feminina mais ouvida no Brasil. O documentário contará com uma rica coleção de arquivos pessoais, além de entrevistas com familiares, amigos e pessoas que trabalharam com ela ao longo de sua carreira.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Marília Mendonça permanece como um ícone cultural, com seus álbuns alcançando números impressionantes de streaming. Sua música continua a ressoar entre os fãs, solidificando seu legado na indústria musical. A produção da série será conduzida pela diretora Susanna Lira, que traz uma visão sensível e respeitosa sobre a vida da cantora e que promete destacar Marília como a compositora que escreveu seu primeiro sucesso aos 12 anos e conquistou 22 milhões de seguidores nas redes sociais.

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA