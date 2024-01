Primeiro paredão do ‘BBB 2024’ é formado com Maycon, Giovanna e Yasmin Brunet

Cozinheiro foi indicado pela líder Deniziane, enquanto as duas mulheres foram as mais votadas pela casa

Montagem: Divulgação/BBB Maycon, Giovanna e Yasmin Brunet estão no primeiro paredão do "BBB 24"



Na noite desta terça-feira, dia 9, foi formado o primeiro paredão do “Big Brother Brasil 2024”. Com voto aberto, os escolhidos para enfrentarem a primeira eliminação foram Maycon, Giovanna e Yasmin Brunet. A líder da semana, Deniziane, indicou Maycon, alegando falta de afinidade com o cozinheiro. Durante a votação da casa, a mais votada pelos integrantes foi Giovanna, seguida por Yasmin Brunet. Ambas encaram a primeira berlinda. O resultado da votação do público, que leva à eliminação, ocorre já nesta quinta-feira, 11. Além da formação do paredão, a divisão entre VIP e Xepa também foi realizada na noite desta terça-feira. A líder Deniziane escolheu para o VIP: Alane, Matteus, Marcus Vinicius, Maycon, Leidy Elin, Rodriguinho, Beatriz, Vinicius Rodrigues e Wanessa Camargo. Enquanto isso, a Xepa ficou formada por: MC Bin Laden, Yasmin Brunet, Vanessa Lopes, Isabelle, Davi, Giovanna Pitel, Fernanda, Raquele, Thalyta, Giovanna, Lucas Pizane, Nizam, Lucas Luigi, Michel, Juninho e Lucas Henrique.

Como votou cada participante