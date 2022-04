Prior tira sarro de Maíra Cardi após ela anunciar empresa com aulas de Arthur Aguiar

Ex-BBB perguntou se ele e Manu Gavassi, que protagonizaram o maior paredão da história, poderiam trabalhar na ‘escola’ especializada em reality show

Reprodução/Instagram/felipeprior/21.09.2021 Felipe Prior disse que não está torcendo para Arthur Aguiar no 'BBB 22'



O ex-BBB Felipe Prior fez piada ao ver que Maíra Cardi abrirá uma empresa especializada em reality show que contará com aulas de Arthur Aguiar, que está confinado no “BBB 22” e possui o favoritismo do público. A notícia foi divulgada pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles, e repercutiu nas redes sociais. Em um post no Instagram sobre o assunto, ele comentou: “Posso ser funcionário junto da Manu Gavassi? Ajudo a formar um paredão legal, com bastante votação (risos). Ah, parou, né? Não ganharam nada e estão achando que são ‘picas’. Pyong [Lee] ficou se achando e foi para o buraco. Alô, Brasil, eu não gosto de soberba”.

A opinião do arquiteto sobre o assunto não passou despercebida e ele continuou falando do “BBB 22” no Twitter. Alguns seguidores comentaram que o paredão que enfrentou com Manu foi histórico, mas ele foi o eliminado. O ex-BBB rebateu as provocações elogiando sua adversária: “Eu perdi meu ‘Big Brother’ para a menina que revolucionou a internet no paredão maior da história. Tenho o máximo respeito pela Manu e por tudo que ela fez no programa”. Prior disse ainda que não tem medo de se posicionar e deixou claro que não está torcendo para Arthur e nem para Linn da Quebrada, outra participante que possui uma grande torcida aqui fora. O favorito do ex-BBB é o surfista Pedro Scooby.