Produção brasileira, ‘Baby’ é selecionado para a Semana da Crítica de Cannes

Longa-metragem foi definido pela organização da Semana da Crítica como um “retrato vibrante de um jovem marginalizado que tenta sobreviver em São Paulo”

Reprodução/Instagram Caetano também dirigiu "Corpo Elétrico", lançado em 2017



O longa-metragem “Baby”, do diretor brasileiro Marcelo Caetano, foi selecionado para a 63ª Semana da Crítica de Cannes, anunciaram nesta segunda-feira (15) os organizadores da mostra. Onze longas-metragens foram selecionados e sete competirão pelos quatro prêmios concedidos por esta mostra paralela do Festival de Cannes. A Semana da Crítica seleciona os primeiros ou segundo longa-metragem dos cineastas. “Baby” é o segundo filme de Marcelo Caetano, definido pela organização da Semana da Crítica como um “retrato vibrante de um jovem marginalizado que tenta sobreviver em São Paulo”. Caetano também dirigiu “Corpo Elétrico”, lançado em 2017.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Outro filme latino-americano na mostra é “Simón de la montaña”, do argentino Federico Luis Tachella. Entre os destaques da 63ª edição da mostra estão “Locust”, primeiro longa-metragem do taiwanês, e “La Pampa”, do francês Antoine Chevrollier. Criada em 1962, a Semana da Crítica é uma das principais mostras paralelas do Festival de Cannes, dedicada a descobrir novos talentos. Muitos cineastas renomados foram descobertos pela mostra, de Ken Loach (revelado em 1970 na Semana com “Kes” e que venceu duas Palmas de Ouro por “Ventos da Liberdade” e “Eu, Daniel Blake” em 2006 e 2016) a Julia Ducournau (Palma de Ouro com “Titane” em 2021, após exigir seu filme anterior, “Grave”, na Semana). A 63ª edição da Semana da Crítica acontecerá de 15 a 23 de maio. O 77º Festival de Cannes começa em 14 de maio e acabar no dia 25.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Marcelo Caetano (@marcelobcaetano)

*Com informações da AFP