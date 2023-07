Produções infantojuvenis e de suspense estão entre os principais lançamentos dos streamings em julho; confira

Mês traz a estreia do documentário sobre o grupo Balão Mágico e nova temporada de série com Maisa Silva e Camila Queiroz

Divulgação/Netflix Segunda temporada de 'De Volta aos 15', série estrelada por Maísa e Camila Queiroz, tem data marcada para retorno na Netflix



Neste mês, as plataformas de streaming prepararam estreias e retornos de séries e filmes amados pela audiência. Entre as produções confirmadas, muitas delas são apropriadas para aproveitar as férias escolares de crianças e adolescentes, com temáticas que vão do K-pop às adaptações da literatura infanto juvenil brasileira, como “De Volta aos 15”, da Netflix, e “Além do Guarda-Roupa”, da HBO Max. Além disso, para aguçar a nostalgia, o Star+ trará uma série documental que revive o sucesso do grupo brasileiro Balão Mágico. Para os fãs de suspense, o novo filme da franquia “Bird Box” e a nova série criminal da HBO sobre um sequestro em Nova York estão entre os destaques. Confira a seguir a seleção do site da Jovem Pan para os principais lançamentos do streaming no mês de julho:

De Volta Aos 15 (Netflix)

A série “De Volta Aos 15” volta ao Netflix na próxima quarta-feira, 5, para sua segunda temporada. Os episódios inéditos seguirão com base na obra da autora Bruna Vieira. Na fase atual da temporada, os futuros de Joel e Anita se entrelaçam acidentalmente. O casal de amigos cria um plano para retomar ao normal. A série é estrelada pela apresentadora Maisa Silva, que vive a versão adolescente de Anita. Na versão adulta, a personagem principal é interpretada por Camila Queiroz. Outros atores, como João Guilherme e Klara Castanho fazem parte do elenco da produção infantojuvenil.

A Superfantástica História do Balão (Star+)

Em clima nostálgico, o Star+ disponibiliza em seu catálogo uma série documental exclusiva sobre um dos maiores grupos brasileiros da última década. O streaming contará a história do Balão Mágico, com entrevistas exclusivas de Simony, Tob, Mike e Jair Oliveira. Os integrantes relembrarão pontos de sua infância no grupo e prometem discutir suas respectivas relações com o mundo da fama nos anos 80. A série que estará disponível no dia 12 de julho e também explorará imagens de arquivos e depoimentos únicos de famosos ligados ao Balão Mágico, como Lázaro Ramos, Fábio Jr., Raul Gil, Baby do Brasil e Pepeu Gomes.

Bird Box Barcelona (Netflix)

Após o estrondo do primeiro filme com Sandra Bullock, o sucesso Bird Box chega com uma continuação especial. O novo filme será um spin-off com novos protagonistas sobrevivendo ao cenário apocalíptico em Barcelona. Desta vez, a cidade da Espanha promete viver um cenário avançado do vírus que protagoniza os eventos da produção. O elenco conta com nomes como Mario Casas, Georgina Campbell e Diego Calva.

Sintonia (Netflix)

A produção Sintonia, dirigida por Kondzilla, chega ao catálogo da Netflix para a quarta temporada no dia 25 de julho. Após um incidente, Nando, Rita e Doni são forçados a seguir caminhos diferentes. Os novos episódios irão abordar a vida dos três protagonistas da periferia de São Paulo, que sempre foram melhores amigos, mas escolhem caminhos diferentes para a vida adulta. Enquanto Rita (Bruna Mascarenhas) segue na política e na religião, Doni (Jottapê) se apaixona pela carreira musical e Nando (Christian Malheiros) se torna um traficante.

Novela (Prime Video)

Com Mônica Iozzi, Miguel Falabella e Herson Capri no elenco, a nova aposta brasileira do Prime Video será uma comédia inspirada em novelas. A série contará a história de Isabel, que se esforça para conquistar uma vaga como roteirista de novela das 21h. Mesmo conseguindo a oportunidade, a personagem de Iozzi se frustra, pois seu mentor Lauro Valente rouba a sua chance. Após isso, a novela vencedora do embate arca com uma sucessão de desastres entre todos os envolvidos, incluindo o elenco. A produção chega ao catálogo no dia 28 de julho.

O Verão que Mudou Minha Vida (Prime Video)

Após o sucesso da primeira temporada, o triângulo amoroso entre a jovem Belly e os irmãos Jeremiah e Conrad apresenta novos capítulos. A série volta ao Prime Video no dia 14 de julho, e agora a personagem principal deve tentar equilibrar sua amizade com Jeremiah e o romance com Conrad, ao mesmo tempo em que os irmãos vivem com o medo de perder a mãe para o câncer e vendem a casa de infância em Cousins Beach.

Além do Guarda-Roupa (HBO Max)

Inspirada na cultura sul-coreana, a nova série da HBO Max chega na plataforma no dia 20 de julho. Serão dez episódios que contam a história da adolescente Carol, de ascendência da Coreia do Sul e do Brasil. Além de ter sido deixada pelo pai sul-coreano, sua mãe brasileira morreu na infância. Renegada a conhecer seu passado com o país asiático, tudo muda quando a jovem descobre que o seu guarda-roupa é um portal para o país e, especificamente, a leva para a casa do grupo de K-pop mais famoso da região.

Círculo Fechado (HBO Max)

Para os fãs de suspenses criminais, a HBO Max lança neste mês uma temporada com seis episódios para a série Círculo Fechado, que serão divididos semanalmente de 13 a 27 de julho. A produção conta a história da investigação de um sequestro em Nova York, que envolve o passado da cidade e diferentes questões culturais na região.