Produtor de ‘Friends’ comenta possível reunião em homenagem a Matthew Perry

Jesse Collins revelou à imprensa americana que, durante a cerimônia do Emmy, houve uma conversa sobre encontro para celebrar o intérprete do eterno Chandler

Reprodução/HBO O ator Mathew Perry durante a reunião do elenco de "Friends", promovida em 2021 pela HBO



Jesse Collins, produtor-executivo da aclamada série “Friends”, revelou em entrevista ao “The Hollywood Reporter” que houve uma conversa sobre a possibilidade de uma reunião do elenco em homenagem a Matthew Perry no Emmy Awards. No entanto, Collins ressaltou que os atores ainda estão de luto pela perda do colega, que era muito próximo deles. Segundo o produtor, embora tenha sido discutido, ainda não é o momento adequado para uma reunião. Collins destacou que todos devem respeitar o fato de que o elenco de “Friends” era como uma família e que é necessário dar tempo para que eles processem a perda. Para ele, é um pouco cedo demais para uma reunião em memória do intérprete do eterno Chandler. Perry morreu em outubro de 2023, aos 54 anos. O ator foi encontrado sem vida em sua casa, dentro de uma jacuzzi. De acordo com o relatório de autópsia, Perry sofreu os “efeitos agudos da cetamina”. Sua morte foi uma grande perda para a indústria do entretenimento e para os fãs da série.