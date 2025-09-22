Programa de Jimmy Kimmel voltará ao ar nesta 3ª feira nos EUA após ameaças de Trump por comentário sobre Charlie Kirk

Comediante insinuou na semana passada que o movimento MAGA explorava politicamente o assassinato do ativista, aliado do presidente americano, que foi assassinado durante evento em uma universidade

O programa de Jimmy Kimmel, suspenso na semana passada após ameaças do governo por comentários do comediante a respeito do assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, retornará ao ar nesta terça-feira (23), informou a Disney nesta segunda-feira (22).

“Na última quarta-feira, tomamos a decisão de suspender a produção do programa para evitar agravar ainda mais uma situação tensa em um momento emotivo para o nosso país. Foi uma decisão que tomamos porque consideramos que alguns dos comentários eram inoportunos”, disse a Disney em um comunicado. A empresa é dona da emissora ABC, que transmite o programa “Jimmy Kimmel Live!”.

“Passamos os últimos dias em conversas profundas com Jimmy e, após [essas discussões], decidimos que o programa volta ao ar na terça-feira.” Kimmel insinuou, na segunda-feira da semana passada, em seu talk show noturno, que o movimento MAGA (Make America Great Again), de Donald Trump, explorava politicamente o assassinato de Kirk, um importante aliado do presidente assassinado por um combate durante um evento em uma universidade.

“Tivemos alguns novos pontos baixos no fim de semana com a gangue MAGA tentando desesperadamente caracterizar o jovem que assassinou Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja um deles e com tudo o que pode para tirar proveitos políticos disso”, afirmou.

Menos de dois dias depois, o diretor da Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) que regula o setor nos Estados Unidos, Brendan Carr, ameaçou a emissora ABC com ações legais. “Podemos fazer isso por bem ou por mal. Ou essas companhias buscam uma maneira de mudar a conduta, de agir francamente a respeito de Kimmel, ou a FCC terá trabalho adicional pela frente”, anunciou Carr na quarta-feira.

A Nexstar, dona da maior parte dos canais afiliados da ABC, disse que não transmitiria o programa, e a ABC anunciou em seguida a suspensão do programa “por tempo indeterminado”. Trump comemorou a suspensão do programa, e chegou a dizer na sexta-feira que a cobertura negativa de sua administração deveria ser “ilegal”.

