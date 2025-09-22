Jovem Pan > Notícias > Mundo > Programa de Jimmy Kimmel voltará ao ar nesta 3ª feira nos EUA após ameaças de Trump por comentário sobre Charlie Kirk

Programa de Jimmy Kimmel voltará ao ar nesta 3ª feira nos EUA após ameaças de Trump por comentário sobre Charlie Kirk

Comediante insinuou na semana passada que o movimento MAGA explorava politicamente o assassinato do ativista, aliado do presidente americano, que foi assassinado durante evento em uma universidade

  • Por Jovem Pan
  • 22/09/2025 18h05
Chris Delmas / AFP Jimmy Kimmel A Disney havia informado que suspendeu o programa por considerar alguns dos comentários de Kimmel 'inoportunos'

O programa de Jimmy Kimmel, suspenso na semana passada após ameaças do governo por comentários do comediante a respeito do assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, retornará ao ar nesta terça-feira (23), informou a Disney nesta segunda-feira (22).

“Na última quarta-feira, tomamos a decisão de suspender a produção do programa para evitar agravar ainda mais uma situação tensa em um momento emotivo para o nosso país. Foi uma decisão que tomamos porque consideramos que alguns dos comentários eram inoportunos”, disse a Disney em um comunicado. A empresa é dona da emissora ABC, que transmite o programa “Jimmy Kimmel Live!”.

“Passamos os últimos dias em conversas profundas com Jimmy e, após [essas discussões], decidimos que o programa volta ao ar na terça-feira.” Kimmel insinuou, na segunda-feira da semana passada, em seu talk show noturno, que o movimento MAGA (Make America Great Again), de Donald Trump, explorava politicamente o assassinato de Kirk, um importante aliado do presidente assassinado por um combate durante um evento em uma universidade.

“Tivemos alguns novos pontos baixos no fim de semana com a gangue MAGA tentando desesperadamente caracterizar o jovem que assassinou Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja um deles e com tudo o que pode para tirar proveitos políticos disso”, afirmou.

Menos de dois dias depois, o diretor da Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) que regula o setor nos Estados Unidos, Brendan Carr, ameaçou a emissora ABC com ações legais. “Podemos fazer isso por bem ou por mal. Ou essas companhias buscam uma maneira de mudar a conduta, de agir francamente a respeito de Kimmel, ou a FCC terá trabalho adicional pela frente”, anunciou Carr na quarta-feira.

A Nexstar, dona da maior parte dos canais afiliados da ABC, disse que não transmitiria o programa, e a ABC anunciou em seguida a suspensão do programa “por tempo indeterminado”. Trump comemorou a suspensão do programa, e chegou a dizer na sexta-feira que a cobertura negativa de sua administração deveria ser “ilegal”.

*Com informações da AFP
Publicado por Carol Santos

