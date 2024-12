Protagonizado por Angelina Jolie, ‘Maria Callas’ ganha nova data de estreia no Brasil

Diamond Films anunciou nas redes sociais que o longa dirigido por Pablo Larraín chegará aos cinemas brasileiros no dia 16 de janeiro de 2025; a atriz foi indicada ao Globo de Ouro e Critics Choice Awards pelo papel

Divulgação A produção foca nos últimos anos da cantora lírica Maria Callas, em Paris, durante a década de 1970



O aguardado filme “Maria Callas”, com Angelina Jolie no papel principal, ganhou uma nova data de estreia no Brasil. O longa chega aos cinemas brasileiros no dia 16 de janeiro de 2025, segundo confirmação da Diamond Films nas redes sociais nesta sexta-feira (13). Com direção de Pablo Larraín, a produção foca nos últimos anos da cantora lírica em Paris durante a década de 1970. A atuação de Angelina tem sido bastante elogiada, resultando em indicações ao Globo de Ouro e Critics Choice Awards, além de potencialmente abrir portas para uma nova indicação ao Oscar.

O elenco do filme é composto também pelos atores Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino e Valeria Golino, que prometem enriquecer a narrativa. Com uma abordagem que promete explorar a vida pessoal e profissional de Callas, o filme é um dos lançamentos mais esperados para 2025.

