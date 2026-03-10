Qual ator ganhou mais Oscars na história?
Katharine Hepburn lidera o ranking histórico com quatro vitórias, enquanto Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson e Walter Brennan dividem o recorde masculino com três estatuetas cada
Vencer um Oscar é o ápice da carreira para a maioria dos profissionais de cinema, mas conquistar a estatueta dourada múltiplas vezes é um feito reservado a uma elite restrita. Até o início de 2026, a resposta para quem ganhou mais Oscars de atuação na história permanece inalterada, com uma lenda da Era de Ouro de Hollywood no topo isolado e um grupo seleto de atores e atrizes logo atrás.
Abaixo, detalhamos quem são esses recordistas, por quais filmes foram premiados e o legado deixado por cada um na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.
A recordista absoluta: Katharine Hepburn
Quando se trata de atuação (gênero neutro), Katharine Hepburn é a maior vencedora de todos os tempos. A atriz americana, ícone de independência e talento, conquistou quatro Oscars ao longo de sua carreira, todos na categoria de Melhor Atriz Principal.
O feito de Hepburn é ainda mais impressionante considerando a longevidade de sua carreira. Entre sua primeira e última vitória, passaram-se 48 anos.
Os filmes que garantiram as estatuetas a Katharine Hepburn foram:
- “Manhã de Glória” (1933): Venceu logo no início da carreira, interpretando uma jovem aspirante a atriz.
- “Adivinhe Quem Vem Para Jantar” (1967): Um drama socialmente relevante sobre casamento interracial, ao lado de Spencer Tracy.
- “O Leão no Inverno” (1968): No ano seguinte, venceu novamente (um empate raro com Barbra Streisand) pelo papel da rainha Eleanor da Aquitânia.
- “Num Lago Dourado” (1981): Sua última vitória, já na terceira idade, em um drama familiar com Henry Fonda.
Recordistas na categoria masculina
Se a pergunta se refere especificamente ao gênero masculino (“qual ator”), o recorde é de três estatuetas. Três lendas do cinema dividem esse pódio, embora com distinções importantes em suas categorias (Principal vs. Coadjuvante).
Daniel Day-Lewis
É o único homem na história a vencer três vezes como Melhor Ator Principal. Conhecido por seu método de atuação imersivo e seletividade de papéis, ele dominou a premiação nas últimas décadas antes de seus hiatos na carreira.
- “Meu Pé Esquerdo” (1989)
- “Sangue Negro” (2007)
- “Lincoln” (2012)
Jack Nicholson
Com um carisma inigualável, Nicholson também possui três estatuetas, mas divididas entre as categorias principal e coadjuvante. Ele é também um dos atores mais indicados da história (12 vezes).
- “Um Estranho no Ninho” (1975) – Ator Principal
- “Laços de Ternura” (1983) – Ator Coadjuvante
- “Melhor É Impossível” (1997) – Ator Principal
Walter Brennan
Ator de caráter lendário da velha Hollywood, Brennan foi o primeiro a atingir a marca de três vitórias, todas como Melhor Ator Coadjuvante.
- Vem e Toma (1936)
- Romance do Sul (1938)
- O Galante Aventureiro (1940)
Atrizes com três estatuetas
Além dos homens citados, três atrizes lendárias estão logo atrás de Katharine Hepburn, somando três Oscars de atuação cada uma.
- Meryl Streep: Frequentemente citada como a melhor atriz de sua geração, possui duas vitórias como Principal (“A Escolha de Sofia”, “A Dama de Ferro”) e uma como Coadjuvante (“Kramer vs. Kramer”). Ela detém o recorde absoluto de indicações (mais de 20).
- Frances McDormand: Conhecida por performances cruas e realistas, venceu três vezes como Atriz Principal (“Fargo”,”Três Anúncios Para um Crime”, “Nomadland”). Vale notar que ela tem uma quarta estatueta como produtora, já que “Nomadland” venceu Melhor Filme.
- Ingrid Bergman: A estrela sueca da Era de Ouro venceu duas vezes como Principal (“À Meia Luz”, “Anastasia”) e uma como Coadjuvante (“Assassinato no Expresso do Oriente”).
Curiosidades e distinções
Para quem busca entender a fundo os recordes da premiação, alguns fatos adicionais são essenciais:
- Maior vencedor geral: Embora não seja ator, Walt Disney detém o recorde absoluto de estatuetas, com 22 vitórias competitivas e quatro honorárias.
- Recorde de indicações sem vitória: A atriz Glenn Close e o ator Peter O’Toole compartilham a triste marca de oito indicações sem nunca terem vencido um Oscar competitivo.
- Atores da atualidade: Até a cerimônia de 2025, atores como Robert De Niro, Cate Blanchett, Denzel Washington e Tom Hanks seguiam no grupo com dois Oscars, buscando a terceira estatueta para entrar no “clube de elite”.
Onde assistir aos filmes premiados
A maioria dos filmes protagonizados por esses recordistas está disponível nas principais plataformas de streaming no Brasil.
- Clássicos de Hepburn e Brennan: Podem ser encontrados frequentemente para aluguel digital (Apple TV, Amazon Prime Video) ou no streaming Oldflix.
- Filmes de Daniel Day-Lewis e Nicholson: Títulos como “Sangue Negro” e “Um Estranho no Ninho” costumam figurar nos catálogos da Max (antiga HBO Max) e Netflix.
- Meryl Streep e Frances McDormand: Seus filmes mais recentes, como “Nomadland” e A “Dama de Ferro”, estão disponíveis no Disney+ e Prime Video.
O legado deixado por Katharine Hepburn, Daniel Day-Lewis e seus pares vai muito além dos troféus na estante. Eles definiram o padrão de excelência na atuação cinematográfica, influenciando gerações de novos artistas a buscarem não apenas a fama, mas a imortalidade através da arte de interpretar.
