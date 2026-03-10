Qual ator ganhou mais Oscars na história?

Katharine Hepburn lidera o ranking histórico com quatro vitórias, enquanto Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson e Walter Brennan dividem o recorde masculino com três estatuetas cada

Martin Vorel/Wikimedia Commons O maior recorde de Oscars é de Katharine Hepburn com quatro estatuetas



Vencer um Oscar é o ápice da carreira para a maioria dos profissionais de cinema, mas conquistar a estatueta dourada múltiplas vezes é um feito reservado a uma elite restrita. Até o início de 2026, a resposta para quem ganhou mais Oscars de atuação na história permanece inalterada, com uma lenda da Era de Ouro de Hollywood no topo isolado e um grupo seleto de atores e atrizes logo atrás.

Abaixo, detalhamos quem são esses recordistas, por quais filmes foram premiados e o legado deixado por cada um na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

A recordista absoluta: Katharine Hepburn

Quando se trata de atuação (gênero neutro), Katharine Hepburn é a maior vencedora de todos os tempos. A atriz americana, ícone de independência e talento, conquistou quatro Oscars ao longo de sua carreira, todos na categoria de Melhor Atriz Principal.

O feito de Hepburn é ainda mais impressionante considerando a longevidade de sua carreira. Entre sua primeira e última vitória, passaram-se 48 anos.

Os filmes que garantiram as estatuetas a Katharine Hepburn foram:

“Manhã de Glória” (1933): Venceu logo no início da carreira, interpretando uma jovem aspirante a atriz.

Venceu logo no início da carreira, interpretando uma jovem aspirante a atriz. “Adivinhe Quem Vem Para Jantar” (1967): Um drama socialmente relevante sobre casamento interracial, ao lado de Spencer Tracy.

Um drama socialmente relevante sobre casamento interracial, ao lado de Spencer Tracy. “O Leão no Inverno” (1968): No ano seguinte, venceu novamente (um empate raro com Barbra Streisand) pelo papel da rainha Eleanor da Aquitânia.

No ano seguinte, venceu novamente (um empate raro com Barbra Streisand) pelo papel da rainha Eleanor da Aquitânia. “Num Lago Dourado” (1981): Sua última vitória, já na terceira idade, em um drama familiar com Henry Fonda.

Recordistas na categoria masculina

Se a pergunta se refere especificamente ao gênero masculino (“qual ator”), o recorde é de três estatuetas. Três lendas do cinema dividem esse pódio, embora com distinções importantes em suas categorias (Principal vs. Coadjuvante).

Daniel Day-Lewis

É o único homem na história a vencer três vezes como Melhor Ator Principal. Conhecido por seu método de atuação imersivo e seletividade de papéis, ele dominou a premiação nas últimas décadas antes de seus hiatos na carreira.

“Meu Pé Esquerdo” (1989)

“Sangue Negro” (2007)

“Lincoln” (2012)

Jack Nicholson

Com um carisma inigualável, Nicholson também possui três estatuetas, mas divididas entre as categorias principal e coadjuvante. Ele é também um dos atores mais indicados da história (12 vezes).

“Um Estranho no Ninho” (1975) – Ator Principal

– Ator Principal “Laços de Ternura” (1983) – Ator Coadjuvante

– Ator Coadjuvante “Melhor É Impossível” (1997) – Ator Principal

Walter Brennan

Ator de caráter lendário da velha Hollywood, Brennan foi o primeiro a atingir a marca de três vitórias, todas como Melhor Ator Coadjuvante.

Vem e Toma (1936)

Romance do Sul (1938)

O Galante Aventureiro (1940)

Atrizes com três estatuetas

Além dos homens citados, três atrizes lendárias estão logo atrás de Katharine Hepburn, somando três Oscars de atuação cada uma.

Meryl Streep: Frequentemente citada como a melhor atriz de sua geração, possui duas vitórias como Principal (“A Escolha de Sofia”, “A Dama de Ferro”) e uma como Coadjuvante (“Kramer vs. Kramer”). Ela detém o recorde absoluto de indicações (mais de 20).

Frequentemente citada como a melhor atriz de sua geração, possui duas vitórias como Principal (“A Escolha de Sofia”, “A Dama de Ferro”) e uma como Coadjuvante (“Kramer vs. Kramer”). Ela detém o recorde absoluto de indicações (mais de 20). Frances McDormand: Conhecida por performances cruas e realistas, venceu três vezes como Atriz Principal (“Fargo”,”Três Anúncios Para um Crime”, “Nomadland”). Vale notar que ela tem uma quarta estatueta como produtora, já que “Nomadland” venceu Melhor Filme.

Conhecida por performances cruas e realistas, venceu três vezes como Atriz Principal (“Fargo”,”Três Anúncios Para um Crime”, “Nomadland”). Vale notar que ela tem uma quarta estatueta como produtora, já que “Nomadland” venceu Melhor Filme. Ingrid Bergman: A estrela sueca da Era de Ouro venceu duas vezes como Principal (“À Meia Luz”, “Anastasia”) e uma como Coadjuvante (“Assassinato no Expresso do Oriente”).

Curiosidades e distinções

Para quem busca entender a fundo os recordes da premiação, alguns fatos adicionais são essenciais:

Maior vencedor geral: Embora não seja ator, Walt Disney detém o recorde absoluto de estatuetas, com 22 vitórias competitivas e quatro honorárias.

Embora não seja ator, detém o recorde absoluto de estatuetas, com 22 vitórias competitivas e quatro honorárias. Recorde de indicações sem vitória: A atriz Glenn Close e o ator Peter O’Toole compartilham a triste marca de oito indicações sem nunca terem vencido um Oscar competitivo.

A atriz Glenn Close e o ator Peter O’Toole compartilham a triste marca de oito indicações sem nunca terem vencido um Oscar competitivo. Atores da atualidade: Até a cerimônia de 2025, atores como Robert De Niro, Cate Blanchett, Denzel Washington e Tom Hanks seguiam no grupo com dois Oscars, buscando a terceira estatueta para entrar no “clube de elite”.

Onde assistir aos filmes premiados

A maioria dos filmes protagonizados por esses recordistas está disponível nas principais plataformas de streaming no Brasil.

Clássicos de Hepburn e Brennan: Podem ser encontrados frequentemente para aluguel digital (Apple TV, Amazon Prime Video) ou no streaming Oldflix .

Podem ser encontrados frequentemente para aluguel digital (Apple TV, Amazon Prime Video) ou no streaming . Filmes de Daniel Day-Lewis e Nicholson: Títulos como “Sangue Negro” e “Um Estranho no Ninho” costumam figurar nos catálogos da Max (antiga HBO Max) e Netflix .

Títulos como “Sangue Negro” e “Um Estranho no Ninho” costumam figurar nos catálogos da (antiga HBO Max) e . Meryl Streep e Frances McDormand: Seus filmes mais recentes, como “Nomadland” e A “Dama de Ferro”, estão disponíveis no Disney+ e Prime Video.

O legado deixado por Katharine Hepburn, Daniel Day-Lewis e seus pares vai muito além dos troféus na estante. Eles definiram o padrão de excelência na atuação cinematográfica, influenciando gerações de novos artistas a buscarem não apenas a fama, mas a imortalidade através da arte de interpretar.