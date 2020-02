Reprodução/YouTube Quarto - e último - ano de Stranger Things pode ser dividido em dois



A quarta temporada de “Stranger Things” pode ser dividida em duas partes. Apesar de o plano original ser de encerrar a história neste ano, fontes ligadas à Netflix, de acordo com o site We Got This Covered, disseram que a nova leva de episódios pode compor uma 4ª e 5ª temporadas.

A segunda parte poderá ser promovida como o 5º ano da série, mas a trama deve ser diretamente ligada à primeira parte. Ainda não há detalhes sobre a sinopse, mas Finn Wilfhard e Millie Bobby Brown confirmaram que as filmagens começaram no começo deste ano. O primeiro episódio se chamará “Capítulo 4: O clube Hellfire”.

Shanw Levy, o produtor executivo da série que virou febre, afirmou em entrevista ao Entertainment Weekly que há a possibilidade de mais uma temporada além da quarta. “Os corações se partiram na Netflix quando nós fizemos parecer que seria o último ano. A verdade é que definitivamente faremos quatro, e há a possibilidade de mais uma. Além disso, acho muito difícil.”