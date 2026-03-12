Quem vai apresentar o Oscar 2026: lista confirmada e tudo sobre a cerimônia

Conan O’Brien retorna ao comando da 98ª edição do Oscar; saiba quem anunciou os indicados e detalhes da transmissão

Martin Vorel / Wikimedia Commons Abaixo, você confere o resumo completo sobre os anfitriões, datas e onde acompanhar a premiação mais importante do cinema.



A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas confirmou oficialmente os nomes responsáveis pela condução do Oscar 2026. Para a 98ª cerimônia, a aposta é na continuidade e no humor clássico, trazendo de volta um apresentador veterano que conquistou o público na edição anterior, além de novos talentos para os anúncios preliminares.

Resumo do evento

Evento: 98ª Cerimônia do Oscar (Academy Awards).

Data: 15 de março de 2026.

Local: Dolby Theatre, Los Angeles.

Apresentador Principal: Conan O’Brien.

Apresentadores dos Indicados: Danielle Brooks e Lewis Pullman.

Produção: Raj Kapoor e Katy Mullan.

O apresentador principal

O comediante e ex-apresentador de late-night show Conan O’Brien foi o escolhido para apresentar o Oscar 2026. Esta será sua segunda vez consecutiva no comando da premiação, após uma performance elogiada pela crítica e pelo público na edição de 2025.

A decisão da Academia, anunciada pelo CEO Bill Kramer e pela presidente Janet Yang, reflete o desejo de estabilidade e entretenimento de qualidade. Em comunicado oficial, O’Brien brincou com seu retorno, afirmando que “a única razão pela qual estou apresentando o Oscar no ano que vem é que quero ouvir o final do discurso de Adrien Brody”, fazendo referência a um dos momentos virais da cerimônia passada.

Conan é conhecido por seu humor autodepreciativo, improviso rápido e reverência à história do cinema, características que funcionaram bem para manter a audiência engajada e a cerimônia fluida.

Quem anunciou os indicados

Antes da grande festa, a revelação da lista oficial de indicados é um evento à parte. Para o Oscar 2026, a Academia escalou uma dupla de atores em ascensão para a leitura dos nomes:

Danielle Brooks: Aclamada por seu trabalho em A Cor Púrpura e Pacificador .

Lewis Pullman: Conhecido por seu papel em Top Gun: Maverick e Thunderbolts .

A transmissão do anúncio ocorreu no dia 22 de janeiro de 2026, diretamente do Samuel Goldwyn Theater, e confirmou as expectativas para filmes de destaque na temporada, incluindo a forte presença brasileira com “O Agente Secreto”.

Curiosidades e destaques da produção

Além dos rostos em frente às câmeras, a equipe de bastidores também retorna. Os produtores executivos Raj Kapoor e Katy Mullan, vencedores do Emmy, assumem a direção do show pelo terceiro ano consecutivo. A promessa é de um espetáculo visualmente deslumbrante, mantendo o ritmo dinâmico que revitalizou a audiência nos últimos anos.

Outro destaque desta edição é a representatividade brasileira. O filme O Agente Secreto, estrelado por Wagner Moura, figura entre os indicados, aumentando o interesse do público nacional na condução da cerimônia e nos discursos dos apresentadores.

Onde assistir

A cerimônia do Oscar 2026 será transmitida ao vivo para o Brasil no dia 15 de março de 2026, a partir das 20h (horário de Brasília). As opções de transmissão confirmadas incluem:

TV Fechada: TNT.

Streaming: Max (antiga HBO Max) e Disney+.

A 98ª edição do Oscar promete consolidar o formato de entretenimento focado na celebração do cinema, com Conan O’Brien trazendo o equilíbrio necessário entre a formalidade da Academia e o humor que o público de casa espera.