Quinta e última temporada da série ‘Você’ ganha reforço no elenco

Novos personagens prometem trazer mais complexidade e tensão à trama protagonizada pelo ator Penn Badgley; as outras quatro temporadas estão disponíveis na Netflix

Divulgação Netflix Natasha Behnam, Pete Ploszek, Tom Francis e Eve Austin se juntam a Penn Badgley na nova temporada da série 'Você'



A aguardada quinta e última temporada de “Você” (“You”) vem com novidades empolgantes no elenco. Conforme anunciado pelo Deadline, Natasha Behnam (“As Garotas do Ônibus”), Pete Ploszek (“Parks & Recreation”), Tom Francis (“Sunset Boulevard”) e Eve Austin (“Station 19”) vão reforçar o elenco, liderado por Penn Badgley. Natasha Behnam assume o papel de Dominique, uma jovem hipster que, apesar da fachada indiferente, é apaixonada, inteligente e leal. Oriunda de uma família rica, ela se destaca como a cuidadora determinada entre seus amigos artistas rebeldes.

Pete Ploszek será Harrison, o simpático cunhado de Joe. Ex-jogador de futebol e esposo troféu de Reagan Lockwood, Harrison navega entre as demandas familiares e seus próprios desejos. Tom Francis entra como Clayton, um escritor aspirante, pretensioso e egoísta, cuja natureza vingativa e controladora desperta o interesse de Joe. Eve Austin completa o quarteto, trazendo ainda mais mistério e drama à narrativa. As quatro primeiras temporadas de “Você” estão disponíveis na Netflix. Ainda não há data definida para a estreia da última temporada.

Veja trailer da série