Reação de Emma Stone a piada de Jimmy Kimmel durante o Oscar surpreende; veja vídeo

Muitos acreditam que atriz usou a expressão ‘prick’ (idiota, em tradução livre) após apresentador dizer que ‘Pobres Criaturas’ fala apenas sobre sexo, mas não é possível determinar isso com a leitura labial

Valerie Macon/AFP Emma Stone ganhou o prêmio de melhor atriz no Oscar



Durante a cerimônia do Oscar, a reação de Emma Stone a um comentário de Jimmy Kimmel chamou a atenção dos espectadores e viralizou na web. O momento ocorreu após Kimmel fazer uma piada sobre o filme “Pobres Criaturas”, protagonizado por Stone, que ganhou o prêmio de melhor atriz. A expressão de desaprovação da atriz foi capturada pela câmera, gerando uma enxurrada de comentários nas redes sociais. Usuários das redes sociais não perderam tempo em compartilhar suas opiniões. Alguns destacaram a aparente irritação de Emma com a piada de Jimmy Kimmel de que “Pobres Criaturas” fala apenas sobre sexo, enquanto outros expressaram surpresa com a reação dela. Muitos acreditam que ela usou a expressão “prick” (idiota, em tradução livre). No entanto, pelas imagens, não é possível verificar qual comentário foi feito por ela durante a cerimônia.

Antes mesmo da premiação do Oscar, o filme “Pobres Criaturas” já estava sob os holofotes, recebendo críticas por seu conteúdo sexual explícito. Emma Stone defendeu a importância dessas cenas para a narrativa do filme, argumentando que o sexo é crucial para a jornada de sua personagem, Bella. Segundo a atriz, essas experiências são significativas para o crescimento pessoal, refletindo a importância da sexualidade na vida real.

Confira o vídeo com a reação de Emma Stone:

emma stone being annoyed by jimmy kimmel’s joke about Poor Things and calling him a “prick” on international tv— she’s doing the lord’s work pic.twitter.com/4W0ETQfavD — agent sara 🤌🏻 (@itsvivi__) March 11, 2024

