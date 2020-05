Zumbis invadem reality show em nova série com Sabrina Sato; veja o trailer

Reprodução/YouTube Nova série nacional da Netflix estreia em junho



A Netflix anunciou uma nova série nacional que ganhou o seu primeiro trailer nesta quarta-feira (27). Com Sabrina Sato no elenco, “Reality Z” vai acompanhar um apocalipse zumbi que surpreende os participantes de um reality show no estilo Big Brother Brasil.

A produção é a versão brasileira de “Dead Set”, minissérie britânica de 2008 criador por Charlie Brooker, o mesmo responsável por “Black Mirror”.

A trama vai acompanhar os eventos dentro e fora da casa – já que a diretora do programa tentará ficar a salvo dos zumbis na fortaleza autossustentável. “Reality Z” estreia no dia 10 de junho.

Veja o trailer: