Reboot de ‘Hawaii Five-0’ vai acabar após a 10ª temporada

10ª temporada de "Hawaii Five-0" será a última



O reboot “Hawaii Five-0” chegará ao fim após a atual 10ª temporada. De acordo com a Variety, a série se encerrará em abril, nos Estados Unidos, com um episódio especial de duas horas. No total, foram 240 episódios – comparativamente, a produção original de 1968 teve 279 episódios.

“Nunca é fácil dizer adeus a uma franquia de sucesso que continuou o legado do original de forma tão honrosa e, ao mesmo tempo, apresentando seu estilo próprio”, afirmou Kelly Kahl, presidente da parte de entretenimento do canal CBS. “Obrigada a todos os produtores, roteiristas, elenco e equipe talentosos. Não poderíamos estar mais orgulhosos.”

A série acompanha uma força-tarefa especializada que tem como missão erradicar o crime no Havaí. O elenco atual inclui Alex O’Loughlin, Scott Caan, Ian Anthony Dale, Meaghan Rath, Chi McBride e mais. James Marsters, William Sadler e Mark Decascos devem voltar para o último episódio.