Reboot de ‘Gossip Girl’ terá estreia adiada devido à pandemia

Série teen "Gossip Girl" terá reboot na HBO Max



O aguardado reboot de “Gossip Girl” será adiado. A informação foi confirmada por Kevin Reilly, presidente de conteúdo da HBO Max, à Vulture. Ele afirmou que a série ainda não começou as filmagens e a pandemia do novo coronavírus impediu qualquer data de lançamento para este ano.

“A produção não havia começado, estava em fase de pré-produção e pronto para gravar”, contou à revista. O mesmo aconteceu com praticamente todos os filmes e séries de Hollywood.

O serviço de streaming HBO Max será lançado na semana que vem nos Estados Unidos e deveria ter um episódio especial de “Friends” para a estreia – algo que também não foi possível de ser gravado.

O novo “Gossip Girl”, com 10 episódios previstos, se passará oito anos depois da série original e mostrará um grupo de estudantes de uma escola particular de Nova York lidando com uma nova geração de fofoqueiros, especialmente com as redes sociais em alta. Emily Alyn Lind, Whitney Peak, Eli Brown, Johnathan Fernandez e Jason Gotay estão no elenco.