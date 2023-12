Regina Casé encerra contrato fixo com Globo após 40 anos de carreira na emissora

Artista, porém, ainda tem outros dois projetos pela frente com a emissora

Reprodução/Globo/23.11.2021 Regina Casé encerrou seu contrato fixo com a Globo após quatro décadas



A atriz Regina Casé anunciou saída da Rede Globo. Após 40 anos de contrato fixo, a emissora e a artista encerraram a parceria que gerou programas como Esquenta! e novelas como “Amor de Mãe” e “Todas As Flores”. A notícia foi divulgada pelo O Globo e confirmada pela assessoria da artista ao site da Jovem Pan. Casé ainda tem outros dois projetos pela frente com o Grupo Globo, que envolvem uma produção baseada na personagem Dona Lourdes, da novela Amor de Mãe. Na trama, a dona de casa vive à procura de seu filho Domênico, que foi vendido na infância pelo pai alcoólatra. “Estou na Globo há mais de 40 anos, nunca deixei de trabalhar, tanto dentro e fora da emissora, quando em cinema e teatro. De lá para cá, vivi diversos momentos, diversas mudanças de gestão, formas de trabalhar e fazer. Encaro com muita naturalidade cada um desses momentos. Houve uma mudança no modelo de contrato da Globo, mas é como se não houvesse, porque continuo trabalhando aqui, e fora. Fechamos o ano com um sucesso estrondoso da Zoé em Todas as Flores, e com a volta de Dona Lurdes, que de tão querida, seguiu a vida, de uma novela para um filme, que será lançado ano que vem no cinema e em todas plataformas da Globo. Também, começo 2024 com dois novos projetos já programados na própria TV Globo. Continuo também com projetos fora, agora até com mais flexibilidade, dentre eles três filmes já com data marcada pra rodar. É a vida sendo vida, e que a vida, vida seja”, disse a atriz.