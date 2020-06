Universal busca diretor para remake de ‘Twister’

Clássico dos anos 90 foi estrelado por Helen Hunt e Bill Paxton

Reprodução Filme original foi escrito por Michael Crichton e indicado a dois Oscars



Um remake de “Twister”, filme clássico dos anos 90, está a caminho pela Universal Pictures, que já procura um diretor para assumir a produção do longa. O original, de 1996, foi comandado por Jan de Bont e concorreu a dois Oscars.

Segundo a revista Variery, a Universal já entrou em contato com Joseph Kosinski, diretor de Top Gun: Maverick”, para sondá-lo para o novo “Twister”. As negociações seguem às portas fechadas, mas fontes afirmaram à publicação que roteiristas também têm conversado com o estúdio sobre o projeto.

O remake de “Twister” será novamente produzido por Frank Marshall. Com roteiro de Michael Crichton, autor de “Jurassic Park”, o primeiro filme apresentou Helen Hunt e Bill Paxton como um ex-casal que caçava tempestades pelos Estados Unidos.

Steven Spielberg, que fez parte da produção do primeiro filme, ainda não foi confirmado no novo longa. Também ainda é incerto se o remake recontará a mesma história dos anos 90 ou será uma continuação.