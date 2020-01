DJ Rennan da Penha participará nas novelas ‘Bom Sucesso’ e ‘Amor de Mãe’

Reprodução/Twitter Funkeiro compartilhou fotos de bastidores nesta sexta-feira (10)



DJ Rennan da Penha está com a agenda movimentada em 2020! Após ser preso por sete meses acusado de associação com o tráfico no ano passado, o artista já confirmou parcerias musicais com MC Livinho, Cardi B e Ludmilla, além de muitas outras.

Nesta sexta-feira (10), Rennan confirmou sua participação como ator nas novelas “Bom Sucesso” e “Amor de Mãe”, sendo que na primeira ele já está gravando ao lado dos atores Rômulo Estrela, Igor Fernandes e David Junior.

Segundo o site Notícias da TV, as cenas com o funkeiro irão ao ar na última semana da trama. Em um trem, Gabriela (Giovanna Coimbra) e Waguinho (Lucas Leto) reconhecerão o DJ famoso e ficarão deslumbrados.

Já em “Amor de Mãe”, Rennan atuará ao lado do amigo MC Cabelinho, que também é funkeiro e interpreta o bandido Firula. O personagem dele, no entanto, ainda não foi divulgado, mas as gravações acontecerão ainda neste mês, informou o jornal Extra.