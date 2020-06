Repórter da Globo se declara ao vivo para marido: ‘Feliz Dia dos Namorados’

Reprodução/Instagram Erick Rianelli e Pedro Figueiredo são casados há dois anos e ambos trabalham na TV Globo, no Rio



O repórter Erick Rianelli aproveitou sua entrada ao vivo no Bom Dia RJ desta sexta-feira (12) para mandar um recado de Dia dos Namorados para o marido, Pedro Figueiredo, que também é jornalista da TV Globo no Rio de Janeiro.

Casados há dois anos, eles não escondem a relação da empresa nem do público. Durante conversa com os apresentadores do jornal, Rianelli pediu espaço para se declarar para o marido.

“O Pedro está assistindo a gente, Pedro Figueiredo, nosso colega repórter, meu amor, meu marido, te amo! Feliz Dia dos Namorados pra gente e para todos os casais apaixonados que estão nos assistindo. Que todo mundo tenha um Dia dos Namorados maravilhoso”, disse o repórter.

Erick ainda fez uma “cobrança” para Pedro: “Agora Pedro, vê se faz o jantar aí amor, me dá essa força aí. Vou preparar uma surpresa ótima para ele!”, completou.

No Instagram, Pedro respondeu à declaração. “Como não ter um dia feliz depois dessa declaração de amor ao vivo? Te amo, @erickrianelli . Só não garanto o jantar…”, brincou.

Veja o momento: