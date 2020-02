HBO Max confirma especial com reunião do elenco de ‘Friends’

Especial de ‘Friends’ reunirá todo o elenco e estreia em maio no serviço de streaming HBO Max

Reprodução O elenco de 'Friends' vai se reunir para um especial da HBO Max



A Warner confirmou nesta sexta-feira (21) a produção de um especial de “Friends” com a reunião dos seis atores que estrelaram a série.

O especial não será roteirizado e estará disponível no serviço de streaming HBO Max a partir de maio, quando será lançado nos Estados Unidos.

Esta será a primeira vez que Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer se reúnem na frente das câmeras desde o fim da série, em 2004. Eles também serão produtores-executivos do especial, que terá uma hora de duração.

O sexteto estava negociando há meses com a Warner Bros. a produção da reunião. Segundo fontes do site Deadline, cada ator recebeu cerca de US$ 3 milhões (R$ 13 milhões) para participar do especial. A filmagem vai acontecer no estúdio Stage 24, na Califórnia, onde toda a série foi gravada.

Pelo Instagram, os seis atores confirmaram a reunião. Veja abaixo o post de Jennifer Aniston:

Além do especial, a HBO Max terá todos os episódios das 10 temporadas de “Friends” no catálogo.