Revival de ‘CSI: Investigação Criminal’ está em desenvolvimento

Divulgação "CSI: Investigação Criminal" pode ter novos episódios antes de completar 20 anos



Uma das séries mais populares dos últimos anos pode voltar ao ar: o canal CBS quer um revival de “CSI”, de acordo com a Variety. O projeto ainda está nas fases iniciais e nenhum nome do elenco original da trama, que foi ao ar de 2000 a 2015, está atualmente cotado para retornar.

A ideia seria lançar a nova série em tempo para seu 20º aniversário, que acontece em outubro. O criador Anthony Zuiker está negociando, assim como o produtor Jerry Bruckheimer e o time criativo do original.

“CSI” foi um sucesso para a CBS, com imensa audiência durante todos os anos. A história acompanhava os integrantes do Laboratória Anticrime de Las Vegas, resolvendo crimes usando tecnologia forense. No elenco havia nomes como William Petersen, Marg Helgenberger, George Eads, Gary Dourdan, Jorja Fox, Paul Guilfoyle, Robert David Hall, e Eric Szmanda. Ainda houve três spinoffs: “CSI: Miami,” “CSI: New York,” e “CSI: Cyber.”