‘Querida, Encolhi as Crianças’: Rick Moranis vai reprisar papel no remake

Reprodução Protagonista original estará de volta em nova versão do clássico dos anos 90



Rick Moranis será novamente o cientista Wayne Spicazalinski no remake de “Querida, Encolhi as Crianças“, que está em produção pela Disney. A informação é do site Collider.

A nova versão comédia, lançada originalmente em 1989, foi anunciada no ano passado. A história agora irá acompanhar o filho de Wayne, interpretado por Josh Gad (dublador de Olaf em “Frozen”), que três décadas após ter virado um bebê gigante no segundo filme da franquia seguirá os passos do pai e encolherá os próprios filhos.

O roteiro é assinado por Todd Rosenberg, enquanto o diretor original Joe Johnston retorna ao cargo.

Este será o primeiro grande papel de Moranis desde o terceiro filme da saga, “Querida, Encolhi a Gente”, de 1997, ano em que sua esposa morreu após um câncer e ele decidiu se afastar das telonas para cuidar dos filhos. Desde então, o ator trabalhou apenas como dublador e tem entre seus trabalhos a animação “Irmão Urso”, de 2003.

No filme original, o cientista Wayne Szalinski encolhe acidentalmente seus filhos após uma experiência mal sucedida. As crianças e outros dois meninos da vizinhança ficam do tamanho de insetos, e a missão de Szalinski é fazer todos voltarem ao tamanho normal. Até o momento não há previsão para o lançamento do remake.