Globo de Ouro 2020: Ricky Gervais causa polêmica com piadas sobre Estado Islâmico e Greta Thunberg

Reprodução/Instagram Apresentador causou polêmica durante premiação neste domingo (5)



Pela quinta vez o comediante inglês Ricky Gervais foi o responsável pela apresentação do Globo de Ouro. O evento, que aconteceu no domingo (5), premia os melhores do cinema e da TV americana e dá início às premiações de 2020.

Em seu monólogo de abertura, Gervais causou desconforto entre os presentes com piadas ácidas sobre temas delicados, incluindo pedofilia, polêmicas de Hollywood e Estado Islâmico.

“Vocês não sabem nada do mundo real e a maioria de vocês passou menos tempo na escola do que a Greta Thunberg”, disparou Gervais. “Então se você ganhar, não use essa plataforma para dar um discurso político. Apenas pegue o seu premiozinho, agradeça seu agente, e vá à m….!”

Em outro momento, o criador da série “The Office” citou empresas de tecnologia como Amazon e a Apple, também concorrentes ao Globo de Ouro, por suas relações de trabalho.

“Se o Estado Islâmico começasse um serviço de streaming, vocês ligariam para o seus agentes. Vocês não estão em posição de palestrar ao público sobre qualquer coisa.”

Cutucando uma das principais feridas de Hollywood, Gervais ainda falou sutilmente sobre os casos de pedofilia na indústria. “Este foi um grande ano para filmes de pedófilos. ‘Sobrevivendo R. Kelly’, ‘Leaving Neverland’, ‘Dois Papas’…”.

Assista: