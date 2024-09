‘Rio de Sangue’: conheça novo filme com Giovanna Antonelli e Alice Wegmann

A produção começou a ser filmada no Pará e conta a história de uma policial que, após comandar uma operação fracassada, é afastada da polícia e se vê sem o trabalho que sempre definiu sua vida

Ale Charro/Divulgação Elenco do filme 'Rio de Sangue', que começou a ser rodado em Santarém e Alter do Chão, no interior do Pará



Mais um projeto nacional saindo do papel, dessa vez estrelado por Giovanna Antonelli. Chamado “Rio de Sangue”, o filme começou a ser rodado em Santarém e Alter do Chão, no interior do Pará, e conta com Antonelli e Alice Wegmann como protagonistas. O filme conta a história de Patrícia Trindade (Giovanna Antonelli), uma policial que, após comandar uma operação fracassada, é afastada da polícia e se vê sem o trabalho que sempre definiu sua vida.

Jurada de morte pelo alto escalão do narcotráfico, ela, mesmo contra sua vontade, busca segurança e, quem sabe, a restauração da relação com a filha, Luiza (Alice Wegmann), bem longe de São Paulo, em Santarém do Pará. A nova produção conta com o selo da Star Original Productions – selo da The Walt Disney Company voltado para o cinema nacional.